Mandan hasta 2026 proceso en Estados Unidos contra líderes de Los Zetas

Internacional
/ 14 octubre 2025
    Mandan hasta 2026 proceso en Estados Unidos contra líderes de Los Zetas
    En septiembre se dio a conocer que la Fiscalía no solicitará la pena de muerte contra los líderes zetas. FOTO: ESPECIAL

Los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales enfrentan cargos por narcotráfico en suelo estadounidense

Un juez federal en Estados Unidos agendó hasta mayo de 2026 la próxima audiencia del proceso que se sigue en ese país contra los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, “Z40” y “Z42” respectivamente, líderes del grupo criminal Los Zetas que enfrentan hasta 14 cargos en suelo estadounidense.

Este martes 14 de octubre se celebró una audiencia en la Corte para el Distrito de Columbia, a la que comparecieron los hermanos Treviño Morales y Alfredo Rangel Buendía, “El Chicles”, quien fue operador de Los Zetas en la Ciudad de México.

Aunque no compareció en persona, en la audiencia también se revisó el proceso contra Daniel Pérez Rojas, alías “El Cachetes”, identificado como lugarteniente del “Z40”.

El juez Trevor N. McFadden determinó agendar la siguiente audiencia hasta el 1 de mayo de 2026 por la complejidad del caso y la alta cifra de pruebas que se deben desahogar.

En septiembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que no solicitará la pena de muerte contra los líderes zetas que en febrero fueron enviados desde México -donde estaban recluidos- a suelo estadounidense.

El mismo mes, el abogado Frank Pérez rechazó continuar como defensor de Miguel Ángel Treviño debido a posibles conflictos de interés, ya que representa a testigos que podrían declarar en su contra si el caso va a juicio.

El 3 de noviembre habrá una audiencia en la que se revisará exclusivamente posibles conflictos de interés de los abogados del Z40.

El líder zeta enfrenta 14 cargos de empresa criminal continua, narcotráfico, lavado de dinero y crímenes violentos relacionados con narcotráfico.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

