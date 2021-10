OMS homenajea a Henrietta Lacks, una mujer negra cuyas células sirvieron a la ciencia

El jefe de la Organización Mundial de Salud homenajeó a la difunta Henrietta Lacks, una mujer negra estadounidense cuyas células de cáncer fueron tomadas sin su conocimiento en la década de 1950 y sentaron las bases de numerosos logros científicos, incluyendo estudios sobre el coronavirus.

El reconocimiento de parte del director general de la OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus se produce más de una década después de la publicación de “The Immortal Life of Henrietta Lacks”, el libro de Rebecca Skloot sobre la discriminación sufrida por los afroestadounidenses en la atención médica, las innovaciones que salvaron vidas gracias a las células de Lacks y la batalla legal de su familia por su uso no autorizado.

“Lo que le sucedió a Henrietta estuvo mal”, dijo Tedros durante una ceremonia especial en la sede de la OMS en Ginebra antes de entregar el Premio del Director General a su hijo Lawrence Lacks, de 87 años, en presencia de muchos otros de los descendientes de Henrietta.