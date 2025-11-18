Operativo migratorio en Carolina del Norte se amplía a Raleigh

Internacional
/ 18 noviembre 2025
    Operativo migratorio en Carolina del Norte se amplía a Raleigh
    Carolina del Norte es un estado con cerca de 1 millón de inmigrantes, de los que más de una quinta parte son mexicanos, según el American Immigration Council. FOTO: ESPECIAL.

El hecho representa la expansión del operativo de Donald Trump que comenzó el sábado con el despliegue de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte

MIAMI.- Tras el aseguramiento de más de 200 ilegales en Charlotte, incluyendo mexicanos, hondureños y salvadoreños, el operativo migratorio de la Patrulla Fronteriza en Carolina del Norte se amplió este martes a Raleigh, la capital del estado.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, y la alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, ambos demócratas, advirtieron de la llegada de la Patrulla Fronteriza a la capital estatal tras el comienzo de la operación migratoria ‘La telaraña de Charlotte’ el fin de semana.

“Nuestra oficina conoce los reportes de que la Patrulla Fronteriza está trayendo sus operaciones a Raleigh. Una vez más, llamamos a los agentes federales a enfocarse en criminales violentos, no vecinos caminando en la calle, yendo a la iglesia, o poniendo sus decoraciones de Navidad”, publicó Stein en X.

De acuerdo a lo que se aseguró entre los detenidos hay miembros de las pandillas MS-13 y Los Sureños, aseveró el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) difundió fotografías de mexicanos, salvadoreños y hondureños capturados.

Las autoridades han señalado que al menos 44 tienen antecedentes criminales como agresión agravada, asalto con arma peligrosa, ataque a un policía, y por conducir bajo influencia del alcohol (DUI).

No obstante, el gobernador Stein, activistas y funcionarios locales han asegurado que la mayoría de los aprehendidos no tienen historial criminal.

“Dejen de ir contra las personas que simplemente están viviendo sus vidas por su color de piel, como están haciendo en Charlotte”, demandó el mandatario estatal.

Ante los hechos, organizaciones locales convocaron a una “protesta de emergencia” contra la Patrulla Fronteriza en Raleigh a las 17:00 hora local (21:00 GMT) en Moore Square, un distrito histórico de la ciudad.

Cabe destacar que el operativo refleja los crecientes despliegues de autoridades migratorias de la Administración Trump en zonas lideradas por demócratas, como ya sucedió en Los Ángeles, en junio, y Chicago, en septiembre, lo que desató manifestaciones ciudadanas y en el mismo Charlotte el fin de semana.

Fue esta mañana que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que al menos cinco mexicanos quedaron detenidos en las redadas, además de aseverar que “el consulado general de México en Raleigh está en comunicación con ellos para brindarles asistencia y protección consular”.

