Así es como Jeffrey Epstein logró tejer una enorme red de amigos adinerados e influyentes

NUEVA YORK- Para cuando Jeffrey Epstein se declaró culpable en 2008 de solicitar servicios sexuales a una menor, ya había establecido una enorme red de amigos adinerados e influyentes. Correos electrónicos hechos públicos esta semana muestran que el delito no rebajó el deseo de ese entramado de seguir conectado con el multimillonario financiero.

Miles de documentos publicados el miércoles por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ofrecen una nueva visión de cómo fueron las relaciones de Epstein con ejecutivos de empresas, periodistas, académicos y actores políticos durante más de una década.

TE PUEDE INTERESAR: Nuevas revelaciones indican que Epstein señaló que Trump le pidió detener el reclutamiento de mujeres

Comienzan con mensajes que envió y recibió en la época en la que terminó de cumplir su sentencia en Florida en 2009 y continúan hasta los meses previos a su arresto por cargos federales de tráfico sexual en 2019.

Durante ese tiempo, la red de Epstein era ecléctica y abarcaba todo el mundo y todas las afiliaciones políticas: desde el académico liberal Noam Chomsky hasta Steve Bannon, el aliado de larga data del presidente Donald Trump.

Algunos se pusieron en contacto con él para mostrarle su apoyo en medio de las demandas y procesos judiciales, otros buscaban contactos o consejos sobre todo tipo de temas, desde citas hasta el precio del petróleo. Uno le consultó sobre cómo responder a acusaciones de acoso sexual.

Epstein fue acusado de tráfico sexual en 2019 y se suicidó en la cárcel un mes después. Sus delitos, sus conexiones de alto perfil y su muerte han convertido el caso en un imán para teóricos de la conspiración e investigadores de internet que buscan pruebas de un encubrimiento.

Los correos electrónicos no implican a sus contactos en esos presuntos crímenes. En su lugar, ofrecen un vistazo a su influencia y conexiones a lo largo de los años en que fue un delincuente sexual registrado.

EPSTEIN MANTENÍA UN RED POLÍTICA DIVERSA

Epstein enviaba correos electrónicos a figuras políticas actuales y pasadas de todos los bandos, compartiendo recortes de prensa y discutiendo estrategias o chismes a menudo en correos electrónicos cortos y entrecortados cargados de errores ortográficos y gramaticales.

En varios mails en 2018, Epstein aconsejó a Bannon sobre su gira política por Europa de ese año después de que éste le enviara una noticia acerca de que la prensa alemana subestimaba a Bannon y que él era “tan peligroso como siempre”.