Ordena Putin una pausa de 72 horas en los ataques por visita de enviados de EU a Rusia y Ucrania

MOSCÚ- El presidente ruso, Vladímir Putin, ordenó una pausa de 72 horas en los ataques a Kiev, señaló el Kremlin el sábado, mientras los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner llegaron a Moscú para intentar reactivar un estancado esfuerzo para poner fin a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. “Putin ha ordenado que no se lleven a cabo ataques contra Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy”, anunció el portavoz presidencial Dmitry Peskov a la agencia noticiosa rusa Tass. Dijo que la decisión estaba vinculada a los preparativos para la visita prevista de Witkoff y Kushner a la capital ucraniana, que Kiev ha dicho que tendrá lugar el domingo.

Peskov también confirmó que Kushner y Witkoff se reunirían con Putin durante su visita, pero dijo que “no se habla de nuevas ideas” para poner fin al conflicto. La visita se produjo mientras ambas partes intensificaban sus respectivas campañas aéreas, 4 años y medio después de la invasión del Kremlin a su vecino. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo el viernes que Ucrania detendría sus ataques aéreos durante la visita de los enviados e instó a Moscú a hacer lo mismo. El impulso de Washington para poner fin a los combates, que ya están en su quinto año, ha perdido impulso, con la atención de Estados Unidos centrada, durante los últimos seis meses, en su guerra con Irán. La última visita conocida a Moscú de Witkoff y Kushner, quien además es yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue en enero, cuando se reunieron con Putin en el Kremlin. Nunca han estado en Kiev. Los enviados fueron recibidos en el aeropuerto en Moscú por el enviado ruso, Kirill Dmitriev, reportó la agencia noticiosa estatal rusa Tass. Dmitriev compartió fotos en las que aparece con la delegación estadounidense mientras descendían del avión, con el pie de foto “Bienvenidos a Moscú, pacificadores”.

Con los esfuerzos de paz estancados, Rusia intensificó sus ataques contra Kiev y otras ciudades con bombardeos implacables que recientemente se han producido incluso de día, aprovechando la escasez de sistemas de defensa antiaérea de Ucrania. El viernes, un dron ruso alcanzó uno de los edificios gubernamentales más importantes de Kiev: la sede del Servicio de Seguridad de Ucrania, o SBU, una de las agencias responsables de los ataques en el interior de Rusia. Las operaciones de largo alcance de Ucrania han golpeado instalaciones militares enemigas, refinerías de petróleo y centros de comercio electrónico, en un intento por socavar el esfuerzo bélico y la economía del país, así como para hacer que los ciudadanos de a pie sientan las consecuencias del conflicto. Zelenskyy vincula los ataques rusos a la visita de los enviados La guerra aérea entre Rusia y Ucrania se ha intensificado mientras las tropas tienen dificultades para avanzar a lo largo de la línea del frente, que se extiende por 1,250 kilómetros (775 millas). Rusia ha estado utilizando recientemente rápidos drones propulsados por motores a reacción, y el aullido recurrente de las sirenas antiaéreas se ha convertido en un elemento de la vida cotidiana en Kiev.

En una publicación en redes sociales el sábado, Zelenskyy dijo que Moscú había llevado a cabo ataques nocturnos contra los aeropuertos internacionales de Kiev y Boryspil, y lo relacionó con la visita estadounidense prevista. “Claramente, estos ataques rusos contra los aeropuertos son una reacción a las discusiones y preparativos ante la posibilidad de que la parte estadounidense utilice una aeronave para viajar a Ucrania”, manifestó. “Hemos tomado nota de esta acción rusa, y la próxima semana ajustaremos nuestras operaciones en consecuencia con respecto al espacio aéreo ruso, que se ha vuelto peligroso debido a nuestros drones y misiles en el cielo. Por supuesto, no hay ni habrá amenazas a la diplomacia de nuestra parte”. Ataques matan a 5 en instalación industrial ucraniana La ofensiva rusa se cobró la vida de cinco personas y dejó otros tantos heridos en una instalación industrial en la región de Dnipropetrovsk, en el sur de Ucrania, de acuerdo con el jefe de la administración militar local, Oleksandr Hanzha. Los fallecidos eran empleados del lugar, añadió. “Un cerrajero, un electricista, un plomero y un maquinista. Personas de profesiones pacíficas. Simplemente estaban trabajando su turno. Estaban haciendo su trabajo cuando los misiles enemigos les cortaron la vida”, afirmó Hanzha.

También resultó herido un hombre de 62 años y varias viviendas particulares y un edificio de apartamentos sufrieron daños en otro ataque en el distrito de Nikopol de la región, agregó Hanzha. En un comunicado el sábado, el Ministerio de Defensa de Rusia indicó que llevó a cabo ataques contra dos plantas metalúrgicas en la región, a las que describió como “importantes proveedores de productos metálicos para la producción militar de Ucrania”. Otras dos personas resultaron heridas en un operativo nocturno ruso contra la región de Kiev, señaló Tymur Tkachenko, jefe de la administración militar de la provincia. En el distrito de Boryspil, un incendio provocado por un ataque destruyó parcialmente un edificio residencial de nueve pisos. Las fuerzas rusas también atacaron repetidamente durante la noche un centro comercial en la región sureña de Mykolaiv con aviones no tripulados, que causaron daños en locales comerciales y provocaron incendios, informaron los servicios estatales de emergencia de Ucrania. Un hombre de 72 años y una adolescente de 17 resultaron heridos. Los equipos de emergencia que respondían al incidente se vieron obligados a retirarse repetidamente a zonas seguras debido a la amenaza de nuevos ataques, y regresaron cada vez que las condiciones lo permitieron, apuntó la agencia. Rusia lanzó misiles balísticos desde sus regiones de Rostov y Voronezh y desplegó 167 drones de ataque durante la noche, indicó la Fuerza Aérea de Ucrania. Entre los drones había aeronaves tipo Shahed, aproximadamente la mitad de ellas propulsadas por motores a reacción, así como Geran y aparatos señuelo. Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 128 de ellos, explicó. Por otra parte, ataques ucranianos hirieron a tres personas, entre las que había una joven de 14 años, en la región fronteriza rusa de Belgorod, de acuerdo con las autoridades locales. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Rusia señaló que sus fuerzas derribaron 53 drones ucranianos durante la noche.