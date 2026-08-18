Otorga SIP Gran Premio Chapultepec a la Sala Constitucional de Costa Rica

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    Otorga SIP Gran Premio Chapultepec a la Sala Constitucional de Costa Rica
    Entregarán galardón en la 82ª Asamblea General de la SIP, que se celebrará en Colombia en octubre. ESPECIAL

La organización destacó la aportación en defensa de la libertad de expresión y el derecho ciudadano de recibir información plural e independiente

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) anunció este martes que concede el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de Costa Rica por “su firme defensa de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente”.

El galardón será entregado durante la 82ª Asamblea General de la SIP, que se celebrará del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

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La organización, con sede en Miami, destacó que la Sala Constitucional ha emitido en los últimos años varios fallos que han reafirmado “garantías esenciales para el ejercicio del periodismo” y han consolidado “una jurisprudencia de referencia en materia de libertad de expresión en las Américas”.

Algunas de estas decisiones protegieron a periodistas del hostigamiento y de restricciones del Gobierno, recordó la SIP, que mencionó concretamente una sentencia que anuló el pasado abril un proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión para defender el interés público.

”Las decisiones de la Sala Constitucional de Costa Rica constituyen un ejemplo del papel fundamental que desempeña una justicia independiente en la protección de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados.

Su jurisprudencia demuestra que la defensa de estas libertades es indispensable para preservar el Estado de Derecho y la democracia”, dijo en un comunicado el presidente de la SIP, Pierre Manigault La SIP agregó que otros fallos han “reafirmado la obligación de las instituciones públicas de respetar el libre flujo de información”.

Varias personalidades destacadas e instituciones han sido merecedoras de este premio de la SIP, incluyendo Fernando Henrique Cardoso, expresidente y escritor, Brasil; Enrique Krauze, escritor, historiador y periodista, México, y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010.

La SIP, compuesta por más de mil 300 publicaciones de las Américas, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.

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