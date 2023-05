Otra cosa perdida en la guerra en Ucrania, los años de la adolescencia

Cuenta que sus días se han reducido a salir a caminar con sus amigos y jugar videojuegos en su habitación. “ Estudiamos toda esta ciudad, conoces cada rincón” , dijo Mykyta. “ Ya no es tan divertida ”.

” ¡Nada más no nos disparen! ”, bromean, cubriéndose la cabeza con sus manos, contó Kristina, de 15 años, una de los adolescentes que pasean por la ciudad.

Cuando las explosiones resuenan en las calles, los adolescentes se tiran al suelo para protegerse , no sea que un impacto caiga cerca y envíe metralla sibilante hacia ellos.

Pero Mykyta también dice que siente afecto por la ciudad, incluso después de haber vivido meses de guerra. “ Aquí no hay nada ”, afirmó. “ Pero no quiero irme ”.

Echa de menos a los amigos cuyas familias se marcharon en busca de seguridad. “ Me encariño muy rápido con la gente ”, dijo, “ y es muy doloroso despedirme de ellos ”.

Sonia, de 14 años, cuya madre tiene un salón de belleza en Slóviansk , dice que echa de menos los tiempos antes de la invasión. “ No tenía que temer por mi vida ”, declaró.

Los adolescentes se detuvieron en uno de sus lugares favoritos, las escaleras de un cine cerrado cerca de un parque donde el césped estaba lleno de cráteres de obuses. Se acercaron a las gradas vacías de un estadio de fútbol, donde no se celebran partidos para evitar que se forme una multitud, lo que invitaría a un desenlace más trágico por el impacto de un solo cohete.

Los padres están insensibilizados a las sirenas antiaéreas y, en cualquier caso, sienten que no tienen más remedio que sacar a sus hijos a pasear después de un tiempo interminable dentro de casa. La guerra no ha curado el tedio.

La invasión rusa lo cambió todo . La angustia normal de la adolescencia, y las primeras aventuras de la independencia, todo tiene lugar ahora entre las ruinas de una ciudad casi desierta. Con el peligro siempre presente, el toque de queda de las 9 de la noche no lo imponen los padres, sino los soldados en los puestos de control.

Los amigos no hablan mucho de la guerra, dijo, ni de la batalla por Bajmut, que en cualquier momento podría determinar el destino de su propia ciudad. “ Hay temas mucho más interesantes que la guerra ”, expresó, como el cine y la música.

“Una vez salí a pasear con mi amiga y empezaron los bombardeos”, contó Sonia. “Me entró el pánico y empecé a parar a los autos que pasaban, a llorar y a pedirles que me devolvieran al centro de la ciudad. Básicamente, si caen muchas bombas da miedo, pero si solo cae una no pasa nada”.

Un ataque en particular sacudió a Rostyslav, de 15 años. Estaba jugando un videojuego en su habitación alrededor de la una de la madrugada, cuando una explosión cercana sacudió el edificio. “Mis padres me dijeron que estuviera preparado para salir, si era necesario”.

“Intento prepararme para eso”, dijo sobre los ataques rusos. “Vivo a medio camino entre la normalidad y esta situación”.

Después de pasar por el cráter inundado de misiles, Denys vio unos tulipanes en un jardín enfrente de él. Tomó uno, se acercó a un grupo de chicas y le regaló una flor a una de ellas. “Están muy lindas”, les dijo. c.2023 The New York Times Company.

Por Andrew E. Kramer The New York Times.