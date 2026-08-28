Oyo Nyimba, el ‘rey niño’ tribal de Uganda, fallece a los 34 años

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    Oyo Nyimba, el ‘rey niño’ tribal de Uganda, fallece a los 34 años
    El rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, monarca del reino de Tooro, en la celebración de su 18vo cumpleaños en Fort Portal, Uganda, el 17 de abril de 2010, día en que asumió plenamente sus funciones. AP/Marc Hofer

El rey Oyo, como era más conocido, fue coronado en 1995 a los tres años tras la muerte de su padre

KAMPALA, UGANDA- Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV, un monarca tribal en Uganda que ascendió a su antiguo trono siendo un infante y fascinó a dignatarios de todo el mundo como el “rey niño”, ha muerto. Tenía 34 años.

El primer ministro Calvin Rwomiire Akiiki anunció la muerte del rey de Tooro a primera hora del viernes.

“La continuidad de la Corona está asegurada”, señaló el jefe de gobierno de Tooro en un comunicado. “Su Majestad deja un príncipe como heredero, cuya identidad se revelará formalmente en el momento oportuno, de acuerdo con las tradiciones y costumbres del Reino de Tooro”.

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La muerte ha conmocionado a muchos ugandeses que no sabían que el rey estaba recibiendo tratamiento por una enfermedad desconocida en el extranjero, y el viernes se difundieron homenajes.

Las autoridades de Tooro habían asegurado a los ugandeses que Oyo seguía con vida, pero en estado crítico, lo que obligó a muchos a asumir de golpe su muerte a una edad relativamente temprana.

“Esto es muy difícil de comprender”, señaló el vicepresidente del Parlamento, Thomas Tayebwa.

El rey Oyo, como era más conocido, fue coronado en 1995 a los tres años tras la muerte de su padre. Era un niño curioso, con túnicas coloridas, y objeto de adoración para sus cientos de miles de súbditos. En su coronación, pasó por una serie de rituales tribales y emergió como el rey Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV.

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Oyo ostentaba el título no oficial del rey más joven del mundo, una figura fascinante incluso para los mandatarios extranjeros que lo conocían en actos nacionales. Dirigió a su pueblo mediante regentes designados por el reino hasta que alcanzó la mayoría de edad a los 18 años.

El mandatario libio Muamar Gadafi fue uno de quienes entablaron amistad con la familia real de Tooro como si formaran parte de su familia extendida. Gadhafi realizó múltiples viajes a Uganda y apoyó a Oyo y a la reina madre durante años, antes de la muerte de Gadafi en octubre de 2011.

A medida que creció, Oyo fue conocido como un joven reservado que protegía su privacidad. Aún soltero al momento de su muerte, era visto ampliamente como el soltero más codiciado de Uganda. En septiembre, el presidente del Parlamento se comprometió a pagar la dote cuando Oyo decidiera casarse, ante lo cual el rey sonrió desde su trono.

Tooro es uno de los antiguos reinos de Uganda. Prohibidos tras la independencia del dominio colonial británico por un presidente republicano que dijo querer unificar el país, los reinos tradicionales fueron restaurados en 1993. Aunque no tienen autoridad política y legalmente no se les permite participar en la política partidista, los monarcas ejercen autoridad como guardianes de la cultura tribal.

La sede del reino de Oyo es una ciudad remota del oeste de Uganda, cerca de la frontera con Congo. El pueblo de Oyo es conocido como los Batooro.

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