Pandillas y comerciantes en Gaza acaparan ayuda y la venden a precios exorbitantes

“ Mientras tanto, dada la urgente necesidad de que las familias accedan a alimentos, el PMA aceptará que las poblaciones hambrientas tomen comida de sus camiones, siempre que no haya violencia” , dijo la portavoz Abeer Etifa.

La decisión tomada por Israel este fin de semana de facilitar más entregas de ayuda, tras enfrentar la presión internacional, ha reducido los precios en cierta medida, pero esto aún no se percibe completamente en el terreno.

En el sistema alternativo de entrega operado por la GHF, que es un contratista estadounidense, los palestinos a menudo corren un gran riesgo.

Desde mayo, más de 1.000 palestinos han sido asesinados por soldados israelíes mientras buscaban comida, principalmente cerca de los sitios de la GHF, según la oficina de derechos humanos de la ONU, testigos y funcionarios de salud locales. El ejército dice que solo ha disparado tiros de advertencia cuando la gente se acerca a sus fuerzas, mientras que la GHF afirma que sus contratistas de seguridad solo han usado gas pimienta o han disparado al aire en algunas ocasiones para evitar estampidas.

“TIENES QUE SER FUERTE Y RÁPIDO”

Un hombre de unos 30 años, que insistió en el anonimato por temor a represalias, dijo que había visitado los sitios de la GHF unas 40 veces desde que abrieron y casi siempre regresaba con comida. Vendió la mayor parte a comerciantes u otras personas para satisfacer otras necesidades de su familia.

Heba Jouda, que ha visitado los sitios muchas veces, dijo que hombres armados roban la ayuda cuando la gente regresa con ella y que los comerciantes también ofrecen comprarla.

“Para obtener comida de la organización estadounidense, tienes que ser fuerte y rápido”, dijo.

En imágenes grabadas por palestinos en los sitios de la GHF y ampliamente compartidas se muestran escenas caóticas, con multitudes de hombres corriendo por corredores vallados y luchando por agarrar cajas del suelo. La organización afirma que ha instalado carriles separados para mujeres y niños y que ha aumentado los programas para entregar ayuda directamente a las comunidades.

Las entregas de la ONU también suelen generar violencia mortal y caos, ya que las multitudes, compuestas por miles de personas, abruman rápidamente los camiones, que están muy cerca de las tropas israelíes. La ONU no acepta la protección de Israel y afirma que prefiere confiar en el apoyo comunitario.

El ejército israelí no respondió a varios correos electrónicos donde se solicitan sus comentarios sobre la reventa de ayuda. Tel Aviv señala que no permite que los saqueadores operen en áreas que controla y acusa a Hamás de prolongar la guerra al no rendirse.

“No hay una política de hambre en Gaza, y no hay hambre en Gaza”, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el domingo.

LA SITUACIÓN CAMBIO DRÁSTICAMENTE EN MARZO

Durante gran parte de la guerra, las agencias de la ONU pudieron entregar ayuda de manera segura, a pesar de las restricciones israelíes y de los ataques y robos ocasionales. La policía liderada por Hamás custodiaba los convoyes y perseguía a los saqueadores y comerciantes sospechosos de revender ayuda.

Durante un alto el fuego a principios de este año, Israel permitió la entrada de hasta 600 camiones de ayuda diariamente. No hubo interrupciones importantes en las entregas, y los precios de los alimentos eran mucho más bajos.

La ONU dijo que tenía mecanismos para prevenir cualquier desvío organizado de ayuda. Pero Israel dice que Hamás la estaba desviando, aunque no ha proporcionado evidencia de robo generalizado.

Todo eso cambió en marzo, cuando Israel suspendió el alto el fuego y detuvo todas las importaciones, incluida la comida. El ejército israelí se apoderó de grandes partes de Gaza en lo que, afirmó, era una táctica para presionar a Hamás para que libere a los rehenes secuestrados en su ataque del 7 de octubre de 2023, que dio inicio a la guerra.