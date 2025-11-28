Lamenta León XIV que en la cultura actual se considere a Jesús un mero ‘personaje histórico’

El arrianismo era la postura defendida por Arrio de Alejandría en el Concilio de Nicea y que no consideraba que Jesús fuera Dios.

Recordando el motivo de su viaje a Turquía, participar en la conmemoración del Concilio de Nicea, la primera reunión de la cristiandad, donde se pusieron las bases dogmáticas del cristianismo como la divinidad de Jesús, el papa alertó de un “regreso del arrianismo, presente en la cultura actual y a veces hasta en los propios creyentes”.

“La Iglesia que vive en Turquía es una pequeña comunidad que, no obstante, permanece fecunda como semilla y levadura del Reino. Por eso, los animo a cultivar una actitud espiritual de esperanza confiada, fundada en la fe y en la unión con Dios”, agregó.

Por ello, León XIV los recordó que “esta lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia” pues “en efecto, esta fuerza no reside ni en sus recursos ni en sus estructuras, ni los frutos de su misión derivan del consenso numérico, de la potencia económica o de la relevancia social”.

En la entrada de la catedral, varias decenas de fieles católicos, muchos migrantes y una delegación del seminario Redentoris Mater de Dallas en Estados Unidos que se encontraban en la ciudad de peregrinación, llegaron para poder saludar al papa.

En la catedral encontró a los religiosos que representan la pequeña comunidad católica, cerca el 0.04 % de la población, unos 33,000, según las estadísticas del Vaticano, en un lugar que fue el centro del cristianismo y donde sólo hace cien años había más de dos millones de fieles.

El pontífice estadounidense y peruano llegó este jueves a Turquía para su primer viaje internacional y después de las visitas protocolares y la reunión con el presidente turco, Recep Tayip Erdogan, en Ankara, se trasladó a la ciudad a orillas del Bósforo para continuar su agenda.

ESTAMBUL- El papa León XIV lamentó este viernes que en la cultura actual, incluso entre algunos creyentes, se considere a Jesús un mero personaje histórico y no Dios, en su discurso en la catedral del Santo Espíritu Santo en Estambul, en Turquía, ante los religiosos y religiosas del país.

El papa lamentó que se vea a Jesús “con admiración humana, incluso aún con espíritu religioso, pero sin considerarlo realmente como el Dios vivo y verdadero presente entre nosotros”.

“Su ser Dios, Señor de la historia, viene de esta manera oscurecido y nos limitamos a considerarlo un personaje histórico, un maestro sabio, un profeta que ha luchado por la justicia, pero nada más. Nicea nos lo recuerda: Cristo Jesús no es un personaje del pasado, es el Hijo de Dios presente entre nosotros que guía la historia hacia el futuro que Dios nos ha prometido”, subrayó.

La catedral inaugurada en 1846 alberga las reliquias de santos, entre ellos San Pedro y San Lino, los dos primeros papas. Cuatro papas ya han visitado esta basílica: San Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco.

En el patio se encuentra una estatua del papa Benedicto XV, en memoria de su compromiso durante la Primera Guerra Mundial con las víctimas turcas y los armenios cristianos.

A la pequeña comunidad católica de Turquía invitó sobre todo a acompañar a los jóvenes y también a cultivar el diálogo ecuménico e interreligioso, la transmisión de la fe a la población local, y el servicio pastoral a los migrantes y refugiados.

“La presencia tan significativa de los migrantes y refugiados en este país, en efecto, supone para la Iglesia el desafío de acoger y servir a aquellos que se encuentran entre los más vulnerables”, invitó el papa y destacó que la Iglesia en Turquía “está formada por extranjeros y, de hecho, muchos de ustedes —sacerdotes, religiosas, agentes de pastoral— proceden de otras tierras”.

EN NICEA HACE UN EXHORTO A LA RECONCILIACIÓN

León XIV viajó en helicóptero a esta ciudad, convertida en centro de peregrinación para los cristianos y donde en el año 325 se celebró el primer concilio ecuménico de la Cristiandad.

En esa fecha, más de 300 obispos convocados por el emperador romano Constantino y llegados de todas partes se reunieron para poner fin a sus diferencias y poner las bases para el dogma de la divinidad de Jesús: un momento histórico de unión al que siguieron siglos de cismas que duran hasta ahora.

“En una época dramática en muchos aspectos, en la que las personas se ven sometidas a innumerables amenazas a su propia dignidad, el 1,700 aniversario del Primer Concilio de Nicea es una valiosa ocasión para preguntarnos quién es Jesucristo en la vida de las mujeres y los hombres de hoy, quién es para cada uno de nosotros”, dijo el papa.

Desde la plataforma colocada en la zona arqueológica donde hace años se descubrieron los restos de la basílica de San Neófito, construida donde se cree se celebró el Concilio, el pontífice agregó: “Todos estamos invitados a superar el escándalo de las divisiones que, lamentablemente, aún existen y a alimentar el deseo de unidad por el que el Señor Jesús rezó y dio su vida”.

“Cuanto más reconciliados estemos, tanto más podremos los cristianos dar un testimonio creíble del Evangelio de Jesucristo, que es anuncio de esperanza para todos, mensaje de paz y de fraternidad universal que trasciende las fronteras de nuestras comunidades y naciones”, dijo el papa citando a Francisco.

“La reconciliación es hoy un llamamiento que surge de toda la humanidad afligida por los conflictos y la violencia. El deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos”, añadió.

En el Credo Niceo -el que surgió de este primer concilio y que se rezó este viernes en Iznik al final de la ceremonia- “no sería posible invocar a Dios como Padre si nos negáramos a reconocer como hermanos y hermanas a los demás hombres y mujeres, también ellos creados a imagen de Dios”, indicó el papa.

“Existe una hermandad universal, independientemente de la etnia, la nacionalidad, la religión o la opinión”, destacó rodeado de los patriarcas ortodoxos y otras ramas del cristianismo.

Sin la presencia de los ortodoxos rusos

León XIV aseveró que «el uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado con firmeza, mientras que los caminos a seguir son los del encuentro fraternal, el diálogo y la colaboración».

El papa agradeció al patriarca de Constantinopla, Bartolomé I, ‘Primus Inter Pares’, líder espiritual de más de 300 millones de ortodoxos, ya que decidió”«conmemorar juntos el 1,700 aniversario del Concilio de Nicea”, y al resto de patriarcas de las Iglesias y representantes de las comuniones cristianas mundiales que han aceptado la invitación a participar en este evento.

Sin embargo, no hubo representación de los ortodoxos rusos ni de su líder el Patriarca de Moscú y Toda Rusia, Cirilo, cabeza de la Iglesia numéricamente más grande con cerca de 140 millones, pues están totalmente divididos y no mantienen relaciones desde hace años.

También rompieron con el Vaticano a pesar de los acercamientos que intentó el papa Francisco y la situación ha empeorado con el apoyo de Cirilo a la guerra en Ucrania.