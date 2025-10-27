Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

”Pensé que (Trump) es una persona muy alegre y divertida”, dijo ella. “Él me reconoce bien y dijo que me recuerda como una política a quien el (ex) primer ministro Abe realmente apreciaba”, comentó. “Y le dije al presidente que espero con gran entusiasmo darle la bienvenida en Tokio”.

Ambos hablaron por teléfono mientras Trump volaba el sábado. Takaichi destacó su estatus como protegida del difunto primer ministro Shinzo Abe, un favorito de Trump desde su primer mandato, y dijo que lo elogió por negociar el alto el fuego en Gaza que llevó al regreso de los rehenes retenidos por Hamás.

Trump se mostró inmediatamente interesado en la idea de las camionetas Ford mientras viajaba a bordo del Air Force One.

Es una prueba diplomática temprana para Takaichi, la primera mujer en liderar Japón. Asumió el cargo apenas la semana pasada y cuenta con una débil coalición de apoyo.

Una clave para esta estrategia podría residir en una idea propuesta por el gobierno de Japón de comprar una flota de camionetas Ford F-150, un gesto significativo que también podría ser poco práctico dado lo estrechas que son las calles en Tokio y otras ciudades japonesas.

TOKIO- El presidente Donald Trump llegó el lunes a Japón, donde la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, apuesta por construir una relación personal cordial con el líder de Estados Unidos para aliviar las tensiones comerciales.

Trump pasó el domingo en Malasia, donde participó en una cumbre regional, y partió el lunes por la mañana hacia Japón. Mientras estaba en el Air Force One el lunes, dijo que planeaba hablar en Tokio sobre la “gran amistad” entre Estados Unidos y Japón.

RESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN COMERCIAL

Bajo la hospitalidad se busca una estrategia para manejar una relación comercial cada vez más compleja, que Trump sacudió a principios de este año con aranceles.

Trump quiere que los aliados compren más productos estadounidenses y también hagan compromisos financieros para construir fábricas e infraestructura energética en Estados Unidos.

Las reuniones en Japón se producen antes de la reunión de Trump con el líder chino Xi Jinping, programada el jueves en Corea del Sur.

Tanto Estados Unidos como Japón han buscado limitar las ambiciones manufactureras de China, ya que el auge de los vehículos eléctricos chinos, inteligencia artificial y chips de computadora avanzados podría socavar las economías estadounidense y japonesa.

”En vista de la reunión planeada entre Trump y Xi Jinping poco después, Trump también podría estar considerando cómo podría fortalecer su posición demostrando la solidez de la relación entre Estados Unidos y Japón”, dijo Kristi Govella, directora para Japón en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos en Washington.

El gobierno japonés anterior acordó en septiembre invertir 550,000 millones de dólares en Estados Unidos, lo que llevó a Trump a reducir un arancel amenazado del 25% sobre productos japoneses al 15%. Pero Japón quiere que las inversiones favorezcan a los proveedores y contratistas japoneses.

El ministro de Economía y Comercio de Japón, Ryosei Akazawa, ha dicho que su ministerio está compilando una lista de proyectos en chips de computadora y energía para tratar de cumplir con el objetivo de inversión.

”Hasta donde sé, estoy escuchando que hay varias empresas japonesas que están mostrando interés”, dijo a los periodistas el viernes, aunque no dio más detalles.

LAS CAMIONETAS FORD EN TOKIO SERÍAN UN SÍMBOLO PODEROSO

Los funcionarios japoneses están considerando la posibilidad de comprar más soja estadounidense, gas natural licuado y automóviles.

Para Trump, la perspectiva de ver camionetas Ford en las calles llenas de rascacielos de Tokio sería una victoria. El gobierno se ha quejado durante mucho tiempo de que los vehículos estadounidenses estaban siendo excluidos de un mercado que es el hogar de Toyota, Honda, Nissan, Isuzu, Mitsubishi y Subaru. En una entrevista en septiembre en CNBC, el secretario de Comercio Howard Lutnick dijo que Japón no compraría vehículos de marca estadounidense porque los “Chevys” eran populares entre los gánsteres japoneses.

Takaichi podría organizar que las camionetas Ford F-150 se exhiban en un lugar que Trump pueda ver, informó el periódico Nikkei de Japón. El gobierno está considerando importar las camionetas para que su Ministerio de Transporte las use para inspeccionar carreteras e infraestructura, aunque hay preocupaciones de que la F-150 podría causar congestión en las estrechas calles japonesas. Un portavoz de Ford no respondió a una solicitud de comentarios.

Los medios japoneses han informado que el presidente de Toyota Motor Corp., Akio Toyoda, podría anunciar planes para importar los autos fabricados en Estados Unidos de su compañía de regreso a Japón durante una cena con Trump y otros líderes empresariales el miércoles.

Los gestos, combinados con la conexión de Takaichi con Abe, deberían ayudarla a tratar con Trump, quien parecía verla de forma positiva.

”Creo que ella va a ser genial”, dijo Trump a bordo del Air Force One. “Ella es una gran amiga del señor Abe, quien fue un gran hombre”

En 2016, Abe le dio a Trump un palo de golf de alta gama para celebrar su primera elección, y los líderes estrecharon lazos por su amor al golf. Trump a menudo expresa tristeza por el asesinato de Abe en 2022.

Pero hay riesgos para Takaichi al enfatizar sus lazos con Abe, dijo Rintaro Nishimura, especialista en Japón en la firma de asesoría The Asia Group.

”Debido a que es el primer compromiso diplomático de Takaichi, creo que quiere comenzar con un tipo de impacto”, dijo Nishimura. “Seguir la retórica de la línea Abe definitivamente será parte de este compromiso, aunque algunos también sugieren que apoyarse demasiado en la línea Abe podría no ser exactamente bueno para ella para crear su propio tipo de legado, su estatus como líder de Japón”.

Trump se entrevistó con el emperador japonés Naruhito después de aterrizar el lunes. Después de su reunión con Takaichi el martes, dará un discurso a bordo del portaaviones USS George Washington, anclado en Japón y luego celebrará una cena con líderes empresariales. Trump planea partir hacia Corea del Sur el miércoles.

Pero a bordo del Air Force One el lunes, dijo a los periodistas que también estaba listo para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, si esa fuera una opción.

”Si él quiere reunirse, estaré en Corea del Sur”, dijo Trump.

Por Josh Boak y Mar Yamaguchi, The Associated Press.