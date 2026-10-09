Pentágono planea seguir adelante con transmisión en vivo de ejecución pese a la polémica

WASHINGTON.- El Pentágono confirmó este viernes que, pese a la polémica, planea seguir adelante con la transmisión en vivo del fusilamiento de Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 personas en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood.

El Departamento de Guerra estadounidense se negó a comentar sobre la afirmación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos de que las “ejecuciones públicas constituyen una forma de trato o pena cruel, inhumana o degradante” y que su emisión en directo puede ser una forma de tortura.

TE PUEDE INTERESAR: Arremete Trump contra el Comité del Nobel de la Paz por no concederle a él el galardón y sanciona a la Corte Penal Internacional

Preguntado por EFE, el funcionario del Pentágono se limitó a confirmar el anuncio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien informó la víspera que permitirá que el público vea la ejecución del excomandante del Ejército, prevista para el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón de soldados armados con fusiles.

“El secretario tiene razón. Se transmitirá en vivo. Más adelante se darán a conocer los detalles”, afirmó el funcionario en el breve mensaje.

Aprobada por el presidente Donald Trump a recomendación de Hegseth, la de Hasan será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961.

Activistas de Derechos Humanos y varias personalidades se han pronunciado en contra del anuncio, entre ellos el senador republicano Tom Tillis, que calificó de “repugnante” la transmisión en vivo de la ejecución.

“Las ejecuciones públicas son prácticas propias de dictaduras opresivas como las de Irán y Afganistán. Eso no debería ocurrir en Estados Unidos”, escribió en X.