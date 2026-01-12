Paramount demanda a Warner Bros. Discovery; busca revelar su acuerdo con Netflix

Paramount Skydance presentó este lunes una demanda contra Warner Bros Discovery (WBD) con el objetivo de obtener más información sobre el acuerdo rival por 82 mil 700 millones de dólares que la empresa de medios habría alcanzado con Netflix.

La acción legal marca una nueva fase en la disputa por el control de uno de los estudios más importantes de Hollywood, propietario de activos como los estudios Warner Bros y una amplia biblioteca de contenidos que incluye franquicias como Harry Potter y el universo de DC Comics.

DOS OFERTAS ENFRENTADAS POR LOS ACTIVOS DE WARNER BROS

La empresa dirigida por David Ellison también informó que planea designar directores para el consejo de administración de Warner Bros Discovery, en lo que representa uno de sus movimientos más agresivos hasta ahora para impulsar su oferta hostil de 30 dólares por acción en efectivo, frente a la propuesta de Netflix de 27.75 dólares por acción combinando efectivo y acciones.

La disputa enfrenta a Paramount, matriz de CBS, y a Netflix por el control de Warner Bros Discovery, que además de sus estudios de cine y televisión posee una de las bibliotecas de contenido más extensas de la industria.

Paramount ha sostenido que su propuesta ofrece mayores beneficios para los accionistas, al ser una operación completamente en efectivo y cubrir la totalidad de la empresa, en contraste con la oferta de Netflix, que se concentra en los estudios y los activos de streaming, junto con una separación del negocio de televisión por cable.

En una carta enviada a los accionistas de Warner Bros Discovery, Paramount señaló que también propondrá una enmienda a los estatutos de la compañía que obligue a someter a votación de los accionistas cualquier separación del negocio de televisión por cable, una pieza central del acuerdo planteado por Netflix.