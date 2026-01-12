Paramount demanda a Warner Bros. Discovery; busca revelar su acuerdo con Netflix
La batalla por Warner Bros Discovery se intensificó luego de que Paramount presentó una demanda solicitando transparencia sobre el pacto con Netflix
Paramount Skydance presentó este lunes una demanda contra Warner Bros Discovery (WBD) con el objetivo de obtener más información sobre el acuerdo rival por 82 mil 700 millones de dólares que la empresa de medios habría alcanzado con Netflix.
La acción legal marca una nueva fase en la disputa por el control de uno de los estudios más importantes de Hollywood, propietario de activos como los estudios Warner Bros y una amplia biblioteca de contenidos que incluye franquicias como Harry Potter y el universo de DC Comics.
DOS OFERTAS ENFRENTADAS POR LOS ACTIVOS DE WARNER BROS
La empresa dirigida por David Ellison también informó que planea designar directores para el consejo de administración de Warner Bros Discovery, en lo que representa uno de sus movimientos más agresivos hasta ahora para impulsar su oferta hostil de 30 dólares por acción en efectivo, frente a la propuesta de Netflix de 27.75 dólares por acción combinando efectivo y acciones.
La disputa enfrenta a Paramount, matriz de CBS, y a Netflix por el control de Warner Bros Discovery, que además de sus estudios de cine y televisión posee una de las bibliotecas de contenido más extensas de la industria.
Paramount ha sostenido que su propuesta ofrece mayores beneficios para los accionistas, al ser una operación completamente en efectivo y cubrir la totalidad de la empresa, en contraste con la oferta de Netflix, que se concentra en los estudios y los activos de streaming, junto con una separación del negocio de televisión por cable.
En una carta enviada a los accionistas de Warner Bros Discovery, Paramount señaló que también propondrá una enmienda a los estatutos de la compañía que obligue a someter a votación de los accionistas cualquier separación del negocio de televisión por cable, una pieza central del acuerdo planteado por Netflix.
PARAMOUNT MODIFICA OFERTA PARA COMPRAR WARNER BROS.
La semana pasada, Paramount reiteró una oferta enmendada valuada en 108 mil 400 millones de dólares, luego de que el consejo de Warner Bros Discovery rechazara una propuesta previa. La empresa señaló que el valor de una escisión del negocio de cable sería “prácticamente nulo”, en referencia a los activos que Netflix busca dejar fuera de su acuerdo.
La nueva propuesta de Paramount incluye 40 mil millones de dólares en acciones, garantizadas personalmente por Larry Ellison, cofundador de Oracle y padre de David Ellison, presidente ejecutivo de Paramount, así como 54 mil millones de dólares en deuda.
En su comunicación a los inversionistas de Warner Bros Discovery, la empresa afirmó:“WBD ha proporcionado razones cada vez más novedosas para evitar una transacción con Paramount, pero lo que nunca ha dicho, porque no puede, es que la transacción de Netflix es financieramente superior a nuestra oferta real”.
Añadió que, si el consejo de administración de Warner Bros Discovery no decide entablar negociaciones bajo el marco del acuerdo de Netflix, la resolución del conflicto podría trasladarse a una votación de los accionistas.“A menos que el consejo de administración de WBD decida ejercer su derecho a comprometerse con nosotros bajo el acuerdo de fusión de Netflix, esto probablemente se reducirá a su voto en una reunión de accionistas”, escribió la compañía.
REACCIONES DEL MERCADO Y POSTURA DE PARAMOUNT
Hasta el momento, Netflix y Warner Bros Discovery no han emitido comentarios públicos en respuesta a la demanda y a las declaraciones de Paramount.
En los mercados financieros, las acciones de Warner Bros Discovery registraban una baja de 1.5 por ciento en las primeras operaciones del día, mientras que los títulos de Netflix subían 0.8 por ciento y los de Paramount avanzaban 0.3 por ciento.
Paramount ha sostenido ante los inversionistas que su oferta en efectivo por la totalidad de Warner Bros Discovery ofrece mayor certeza financiera y tendría menos obstáculos regulatorios que el acuerdo propuesto por Netflix, que implicaría una separación de activos.
El desempeño reciente de Versant, la escisión de televisión por cable de Comcast, también ha sido citado por Paramount como un elemento que respalda su posición. La compañía ha señalado que los resultados de esa unidad refuerzan su argumento de que el valor del negocio de cable de Warner Bros Discovery es limitado y que una separación podría afectar a los accionistas.
La batalla entre Paramount Skydance y Netflix por los activos de Warner Bros Discovery continúa desarrollándose tanto en el ámbito legal como en el corporativo, con la atención puesta en las decisiones del consejo de administración y, eventualmente, de los propios accionistas de la compañía.