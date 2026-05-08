Parlamento de Bulgaria aprueba nuevo gobierno de primer ministro con victoria aplastante

“No nos hacemos ilusiones sobre las crisis y desafíos que enfrenta el gobierno, que pronto estará buscando su apoyo: precios desbocados, presupuesto, reformas ausentes, una grave crisis energética global y conflictos en escalada”, dijo Radev a los legisladores.

El Parlamento de Bulgaria aprobó formalmente el viernes a Rumen Radev como el nuevo primer ministro, en un intento por poner fin a la inestabilidad política e impulsar el desarrollo económico en el país miembro de la Unión Europea .

La cámara votó 124-70, con 36 abstenciones, para elegir a Radev, un expresidente de 62 años, como primer ministro.

Radev renunció a la presidencia, en gran medida ceremonial, en enero, unos meses antes del final de su segundo mandato, para presentarse con el objetivo de encabezar el gobierno en el cargo más poderoso de primer ministro. El anterior gobierno conservador de Bulgaria colapsó en diciembre luego que protestas nacionales contra la corrupción llevaran a cientos de miles de personas, en su mayoría jóvenes, a las calles.

La popularidad de Radev se disparó al presentarse como un opositor de la mafia enquistada y de sus lazos con políticos de alto rango. En mítines de campaña prometió “sacar del poder político el modelo corrupto y oligárquico de gobernanza”.

Su partido, Bulgaria Progresista, obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias del 19 de abril, lo que le dio una cómoda mayoría, con 131 escaños en una legislatura de 240.

Radev, ex piloto de caza, obtuvo en 2003 una maestría en Estudios Estratégicos en el Air War College de Estados Unidos, antes de ser nombrado comandante de la Fuerza Aérea búlgara. Sus partidarios están divididos entre quienes esperan que ponga fin a la corrupción oligárquica del país y quienes se alinean con sus posturas euroescépticas y favorables a Rusia.

Aunque la postura prorrusa de Radev ha suscitado inquietud sobre la posición de Bulgaria en la elaboración de políticas europeas, algunos analistas políticos esperan que su enfoque futuro se mantenga moderado, a diferencia del que adoptó el ex primer ministro húngaro Viktor Orbán, entre otras cosas porque Bulgaria sigue dependiendo en gran medida de los fondos europeos.