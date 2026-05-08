El nuevo gobierno de Hungría examina la relación de Orbán con China

Al ser la mayor inversión china en Europa, el proyecto de 8500 millones de dólares localizado en la ciudad oriental de Debrecen había sido aplaudido por el primer ministro saliente de Hungría, Viktor Orbán, como prueba de los beneficios económicos de sus cercanas relaciones con China.

La gigantesca fábrica china de baterías de litio que desde hace tres años se está construyendo a las afueras de la segunda ciudad más grande de Hungría aún no ha empezado a producir.

Sin embargo, la fábrica contribuyó a su caída.

En las elecciones del 12 de abril, el partido Fidesz de Orbán perdió todos sus escaños en el Parlamento de Debrecen, durante mucho tiempo un bastión de apoyo sólido al partido, en favor del advenedizo movimiento Tisza, cuyo líder, Peter Magyar, se juramentará en el cargo de primer ministro el sábado en Budapest, la capital.

Tisza denunció los riesgos de los residuos tóxicos y el laxo cumplimiento de la normativa medioambiental por parte del gobierno de Orbán. Ese mensaje resonó en una ciudad donde muchos votantes se oponían firmemente a la fábrica, preocupados por su salud, el suministro de agua y el cierre de una línea ferroviaria que atraviesa los terrenos comprados por la empresa china.

Magyar ha prometido “revisar”, pero no paralizar, la fábrica de baterías, mientras intenta equilibrar las exigencias de sus votantes de un mayor escrutinio de los posibles peligros medioambientales con sus promesas de reactivar la lenta economía húngara.

Magyar ha dejado claro que su prioridad inicial es calmar las tensas relaciones con la Unión Europea y desbloquear casi 20.000 millones de dólares de financiación congelada. Lo que se haga con la fábrica, emblema de las estrechas relaciones económicas y políticas de Orbán con China, será una primera prueba de si quiere continuar una efusiva amistad que algunos ven en contradicción con la opinión de la UE de que China es un “rival sistémico”.

La fábrica de baterías fue construida por Contemporary Amperex Technology Ltd, o CATL, un gigante chino de fabricación privada y el mayor proveedor mundial de baterías para coches eléctricos. Está destinada a abastecer a los fabricantes de automóviles alemanes, como Mercedes-Benz y BMW, cuyas fábricas en Hungría son pilares de la economía y dependen de las baterías chinas para sus vehículos eléctricos.

Aparte de las instalaciones chinas, “no hubo ningún otro tema importante de campaña en Debrecen”, dijo Zsolt Porcsin, redactor jefe de Debreciner, un portal de noticias en línea que informó regularmente sobre las protestas callejeras y las demandas contra la fábrica por parte de los enfurecidos residentes.

Por el contrario, la campaña de Orbán, quien se acercó a Rusia a pesar de la pertenencia de Hungría a la Unión Europea, se centró en avivar el miedo a Ucrania. Los candidatos de Tisza atacaron al partido de Orbán por considerarlo ajeno a las preocupaciones de los votantes y demasiado centrado en servir a los intereses de potencias extranjeras como Rusia, China y los Estados Unidos del presidente Donald Trump.

La hostilidad local hacia la planta de baterías china “nos perjudicó definitivamente en las elecciones”, dijo en una entrevista Laszlo Papp, alcalde de Debrecen y miembro de Fidesz. “No hablamos de los temas que le interesaban a la gente”.

Un sondeo de opinión realizado entre mil residentes al inicio del proyecto, a finales de enero de 2023, mostró que la mayoría pensaba que la fábrica de baterías sería perjudicial.

En general, CATL ignoró esa hostilidad pública.

El planteamiento de la empresa estaba determinado por la forma en que funcionan las cosas en China, dijo Viktor Eszterhai, experto en China de la Universidad Ludovika de Servicios Públicos de Budapest, quien ha estudiado el surgimiento de Hungría como centro europeo de fabricación de baterías y vehículos eléctricos.

“Pensaron: ‘Estamos de acuerdo con el gobierno. No tenemos que ocuparnos de lo que piensa la población local’”, dijo.

CATL, en respuesta a preguntas escritas, dijo que no podía hacer comentarios sobre “declaraciones políticas” del alcalde miembro de Fidesz o de diputados del Parlamento de Tisza. Se negó a responder a las quejas de los residentes de que la empresa había ignorado sus preocupaciones. Dijo que había intentado “convertirse en un buen vecino” apoyando una clínica pediátrica local, un carnaval de flores y otros eventos.

CATL aún necesita los permisos definitivos antes de poder iniciar la producción. Desde las elecciones, se ha apresurado a tender puentes con el orden político húngaro posterior a Orbán.

Zsolt Tarkanyi, uno de los candidatos victoriosos de Tisza en Debrecen y fuerte crítico de la fábrica durante la campaña, dijo que la empresa se había puesto en contacto con él y con otros legisladores de Tisza poco después de la derrota de Orbán.

La semana pasada, ejecutivos chinos de alto rango de CATL volaron a Budapest para reunirse apresuradamente con el nuevo ministro húngaro de Economía y Energía, Istvan Kapitany, quien se ha comprometido a revisar las subvenciones estatales concedidas a las empresas extranjeras.

En el caso de CATL, el gobierno de Orbán había prometido subvenciones que, según la empresa, ascienden a unos 350 millones de dólares. Los informes de los medios de comunicación húngaros han cifrado la ayuda estatal total, incluidas exenciones fiscales y otros favores, en más de 900 millones de dólares. Las condiciones del acuerdo original de 2022 entre CATL y el gobierno húngaro son secretas.

Tarkanyi dijo en una entrevista que, durante el gobierno de Orbán, las fábricas de baterías ya instaladas y en funcionamiento en Hungría, incluidas las de empresas surcoreanas y japonesas, “básicamente hacían lo que querían”.

Esto, añadió, “llegaría a su fin”.

Dijo que, a partir de ahora, las fábricas de baterías serían sometidas a inspecciones rigurosas, a fuertes multas o a la suspensión de sus actividades, en caso de infracciones reiteradas. Una fábrica surcoreana que funciona desde hace años ha sido multada repetidamente con cantidades modestas.

Hungría, bajo el gobierno de Orbán, se convirtió en el amigo más fiable de China en la Unión Europea, adoptando una “asociación estratégica integral para todos los tiempos”, término adoptado durante una visita a Budapest en 2024 de Xi Jinping, el líder chino.

Esta asociación supuso una marcada divergencia respecto a la visión cada vez más recelosa que la UE tiene de China, debido al torrente de exportaciones chinas a Europa que amenazan a los fabricantes europeos y a su apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania.

Ante la hostilidad de la UE, Pekín se ha fijado en hombres fuertes como Orbán en Hungría y el presidente Aleksandar Vucic en la vecina Serbia.

Sus países parecen ofrecer un espacio libre de críticas y, en el caso de Hungría, una puerta trasera al mercado europeo en caso de que la UE imponga aranceles elevados a los vehículos eléctricos, las baterías y otros productos fabricados en China. Hungría es el mayor destino de las inversiones chinas en Europa, con varias fábricas de baterías y una gran planta de vehículos eléctricos BYD.

Pero los votantes de Debrecen mostraron los límites del planteamiento de Pekín.

“Tarde o temprano se darán cuenta de que no es una buena estrategia”, dijo Agnes Szunomar, experta en China de la Universidad Corvinus de Budapest. “Funciona en los regímenes autoritarios en los que un hombre permanece en el poder durante décadas, pero en las democracias no debería funcionar”.

Para el partido Fidesz de Orbán, eso no funcionó.

Judit Szeman, cuya granja familiar se encuentra a unos cientos de metros de la enorme fábrica, dijo que votó por Fidesz en el pasado, pero que perdió la confianza en Orbán por su apoyo al proyecto chino.

La aplastante derrota de Orbán le ha dado cierta esperanza de que el nuevo gobierno empiece a hacer cumplir la normativa medioambiental, pero no va a abandonar la causa judicial que ella y otros residentes presentaron hace años para impugnar el permiso medioambiental de la fábrica.

Su madre, de 83 años, se niega a marcharse, dijo, “así que tenemos que seguir adelante”, aunque, añadió, “este lugar se está volviendo inhabitable”.

Iluminada por la noche, la fábrica es tan luminosa que dificulta el sueño, dijo, y, aunque todavía no produce, emite extraños ruidos de molienda “como 10 tractores”.