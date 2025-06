Partidarios de Trump están indignados por su voluntad a unirse a la guerra contra Irán

“Entramos en el terreno de la fuerza”,dijo esta semana el senador Lindsey Graham, por Carolina del Sur, y añadió: “Apueste todo, presidente Trump, por ayudar a Israel a eliminar la amenaza nuclear. Si tenemos que proporcionar bombas a Israel, proporcione bombas. Si necesitamos volar aviones con Israel, haga operaciones conjuntas”.

Desde hace tiempo, Trump cuenta con el apoyo de conservadores antiraníes como Mark Levin, presentador de Fox News, quien se reunió directamente con Trump para hablar del asunto a principios de este mes. Levin, quien se ha enemistado con Carlson, participó el martes en una entrevista con Sean Hannity, viejo aliado de Trump, quien señaló que el presidente se había opuesto durante mucho tiempo a la idea de que Irán tuviera un arma nuclear.

“La gente que parece no entenderlo me deja perplejo”, dijo Hannity. “No les corresponde a ellos decidir cuál es la política exterior de Donald Trump, ni cómo definir el movimiento MAGA, pero parece que intentan apropiárselo”.

“Siguen con sus calcomanías para el parachoques: ‘Guerras eternas, guerras eternas’”, dijo Levin. “Bueno, ¿adivina qué? Los israelíes van a poner fin a esta guerra eterna, y también lo hará Donald Trump”.

Un tercer grupo de partidarios del presidente se ha centrado en lo que consideran que podría ser un daño irreparable para la capacidad de Trump de cumplir sus prioridades internas si sigue adelante con un ataque a Irán.

“Un ataque directo a Irán ahora mismo dividiría a la coalición de Trump de forma desastrosa”, publicó Jack Posobiec, un activista de derecha, en X la semana pasada, pocas horas antes de que Israel lanzara su ataque sorpresa.

El mismo día, Charlie Kirk, otro activista de derecha, escribió: “Esto causará un cisma masivo en MAGA y podría frenar nuestro avance”.

No obstante, Kirk ha elogiado la toma de decisiones de Trump al respecto, aunque él y otros republicanos afirman que se oponen a cualquier atisbo de cambio de régimen.

“El cambio de régimen en Irán sería una catástrofe”, publicó Kirk en X en respuesta a una publicación de Nikki Haley, exembajadora ante las Naciones Unidas durante el primer mandato de Trump, quien se postuló contra él en las últimas primarias republicanas. Haley también se ha mostrado contraria a derrocar al gobierno iraní.

La disputa ha creado extrañas alianzas entre progresistas y conservadores acérrimos. Esta semana, en la Cámara de Representantes, los representantes Thomas Massie, republicano por Kentucky, y Ro Khanna, demócrata por California, un liberal con ambiciones de presentarse a la presidencia, copatrocinaron una resolución para exigir la aprobación del Congreso antes de que Estados Unidos pueda emprender ataques ofensivos contra Irán.

Trump aún no ha dejado claro qué medidas tomará. Pero sus partidarios afirman que, al ayudar a Israel, podría cumplir otra promesa electoral frecuente: poner fin a las guerras, en lugar de empezarlas.

“Puede que lo haga”, dijo Trump a la prensa el miércoles en los jardines de la Casa Blanca. “Puede que no lo haga. Nadie sabe lo que voy a hacer”.

Por supuesto, lo que elija encarnará inmediatamente, en su mente, la definición de “Estados Unidos Primero”.

En cuanto a Cruz, el miércoles por la mañana publicó en internet su propio pódcast, en el que denunciaba que Carlson estaba “loco de remate” en política exterior, antes de acusarlo de cometer lo que podría ser el mayor pecado MAGA de todos: atacar al presidente.

Trump “apoya inequívocamente a Israel”, dijo Cruz en una publicación tras su discusión a gritos con Carlson, “y yo también”.

Jess Bidgood es jefa corresponsal del Times y escribe el boletín On Politics, una guía sobre cómo el presidente Trump transforma Washington, el país y su política. c. 2025 The New York Times Company.

Por Jess Bidgood, The New York Times.