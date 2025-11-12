Peligra publicación de datos de inflación y empleo en EU tras el cierre de gobierno

Internacional
/ 12 noviembre 2025
    Peligra publicación de datos de inflación y empleo en EU tras el cierre de gobierno
    Aseguran que se trata del cierre más largo en la historia del país el cual ha afectado “de manera permanente’ a la publicación de ‘todos estos datos económicos’. FOTO: ESPECIAL.

La información es clave para entender la marcha de la economía estadounidense, pero podrían no ser revelados nunca

WASHINGTON- La Casa Blanca informó que luego de que el cierre del Gobierno Federal obligara a aplazar la difusión de esta información, los datos de inflación y empleo en Estados Unidos correspondientes a octubre podrían quedarse sin se publicados.

“Es posible que los demócratas hayan dañado permanentemente el sistema estadístico federal, ya que probablemente nunca se publiquen los informes del IPC (Índice de Precios de Consumo) y de empleo de octubre”, dijo en rueda de prensa la portavoz del Gobierno de Donald Trump, Karoline Leavitt.

Leavitt insistió en que la paralización federal ha afectado “de manera permanente” a la publicación de “todos estos datos económicos”.

Explicó que esta situación dejaría a “los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal a ciegas en un momento crítico”, agregó la funcionaria.

Cabe destacar que el actual cierre de Gobierno, iniciado el pasado 1 de octubre, ha paralizado además las funciones de agencias gubernamentales como el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) y el Buró de Análisis Económico (BEA), encargados de recopilar y publicar los índices de inflación, empleo y el paro, junto a datos de la balanza comercial estadounidense con sus socios comerciales.

Durante el cierre de más de 40 días, solo se ha publicado de manera excepcional la tasa de inflación correspondiente a septiembre - que subió hasta un 3% interanual, por su importancia para el cálculo del ajuste del costo de vida de 2026 realizado por la Administración del Seguro Social.

Esto complica las decisiones de la Fed, cuyo Comité de Mercado Abierto se reunirá los próximos 9 y 10 de diciembre para decidir sobre los tipos de interés, ubicados en una horquilla del 3.75% a 4 % después del recorte del mes pasado, la segunda bajada desde diciembre de 2024.

Temas


Cierre De Gobierno
Economía
Inflación

Localizaciones


Estados Unidos

