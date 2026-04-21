Persiste la incertidumbre sobre las conversaciones EU-Irán al acercarse el fin del alto el fuego

Por: MUNIR AHMED, JON GAMBRELL y RUSS BYNUM El vicepresidente JD Vance, que se espera encabece a los negociadores estadounidenses si las conversaciones continúan en Pakistán, permanecía en Washington el martes, dijo un funcionario de la Casa Blanca. Y Pakistán, que está instando a ambas partes a regresar a Islamabad, dijo que aún estaba esperando confirmación sobre si Irán participará. A primera hora del día, dos funcionarios regionales dijeron que Washington y Teherán habían indicado que celebrarían una segunda ronda de conversaciones, con Vance encabezando el equipo estadounidense y el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Qalibaf, como su principal negociador. Ambos hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a informar a los periodistas.

Pero el ministro de Información de Pakistán, Attaullah Tarar, dijo más tarde el martes en X que Irán no había confirmado formalmente su participación, mientras el alto el fuego estaba previsto que expirara el miércoles. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a la televisión estatal iraní que no había “ninguna decisión final” sobre si asistir debido a “acciones inaceptables” por parte de Estados Unidos, aparentemente en referencia a su reciente bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Vance tenía reuniones de política programadas en la Casa Blanca el miércoles por la mañana, dijo un funcionario que no estaba autorizado a hablar públicamente e informó bajo condición de anonimato. La oficina del vicepresidente y la Casa Blanca no respondieron a los mensajes preguntando si Vance todavía tenía la intención de viajar a Pakistán. Trump no desea extender el alto el fuego Ambas partes siguen atrincheradas en sus posiciones. El presidente Donald Trump advirtió que “muchas bombas” “empezarán a estallar” si no hay un acuerdo antes de la fecha límite del alto el fuego, y el principal negociador de Irán dijo que Teherán tiene “nuevas cartas en el campo de batalla” que aún no se han revelado. El alto el fuego, que comenzó el 8 de abril, podría extenderse si las conversaciones se reanudan, aunque Trump dijo en una entrevista el martes con CNBC: “Bueno, no quiero hacer eso”. “No tenemos tanto tiempo”, dijo Trump, añadiendo que Irán “tenía una opción” y “tienen que negociar”. EU dice que sus fuerzas abordaron un petrolero sancionado El martes, Estados Unidos dijo que sus fuerzas abordaron un petrolero sancionado antes por contrabando de petróleo crudo iraní en Asia. El Pentágono dijo en una publicación en medios sociales que las fuerzas estadounidenses abordaron el M/T Tifani “sin incidentes”. Los militares estadounidenses no dijeron dónde se abordó el buque, aunque datos de rastreo situaban el martes al Tifani en el océano Índico, entre Sri Lanka e Indonesia. El comunicado del Pentágono añadió que “las aguas internacionales no son un refugio para buques sancionados”.

Los militares estadounidenses incautaron el domingo un portacontenedores iraní, la primera interceptación bajo un bloqueo de los puertos iraníes. El mando militar conjunto de Irán calificó el abordaje armado como un acto de piratería y una violación del alto el fuego. Ormuz, clave para las negociaciones Estados Unidos ha impuesto un bloqueo de los puertos iraníes para presionar a Teherán a poner fin a su férreo control sobre el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave por la que transita en tiempos de paz el 20% del gas natural y el petróleo crudo del mundo. El férreo control de Irán sobre el estrecho ha disparado los precios del petróleo, y el Brent, el estándar internacional, se cotizaba el martes cerca de los 95 dólares por barril, más de un 30% por encima del 28 de febrero, el día en que Israel y Estados Unidos atacaron Irán para iniciar la guerra . Antes de que comenzara la guerra, el estrecho de Ormuz estaba completamente abierto al transporte marítimo internacional, y Trump ha exigido que los buques vuelvan a poder transitar sin impedimentos por la vía navegable. Los ministros de Transporte de la Unión Europea se reunían el martes en Bruselas para debatir cómo proteger a los consumidores después de que el jefe de la Agencia Internacional de la Energía advirtiera que a Europa le quedan “quizá seis semanas” de suministros de combustible para aviones.

Durante el fin de semana, Irán dijo que había recibido nuevas propuestas de Washington, pero también sugirió que sigue habiendo una amplia brecha entre las partes. Los temas que hicieron descarrilar la última ronda de negociaciones incluyeron el programa de enriquecimiento nuclear de Irán, sus aliados regionales y el estrecho. Qalibaf acusó el martes a Estados Unidos de querer que Irán se rinda. “No aceptamos negociaciones a la sombra de las amenazas”, escribió Qalibaf en una publicación en X. Pakistán confía en que las conversaciones seguirán adelante Funcionarios paquistaníes han expresado confianza en que Irán también enviará una delegación para reanudar conversaciones que marcan las negociaciones de más alto nivel entre Estados Unidos e Irán desde la Revolución Islámica de 1979. La primera ronda, el 11 y 12 de abril, terminó sin un acuerdo. Pakistán dijo que el ministro paquistaní de Exteriores, Ishaq Dar, se reunió el martes con el embajador interino de Estados Unidos en Islamabad para instar a una extensión del alto el fuego . Dar también se reunió con el embajador de China, que es un socio comercial clave de Irán. Se ha reforzado la seguridad en toda la capital de Pakistán, donde las autoridades han desplegado miles de efectivos y han incrementado las patrullas a lo largo de las rutas que conducen al aeropuerto.

Israel encarcela a soldados por destrozar una estatua de Jesús en Líbano El ejército de Israel dijo el martes que ha condenado a dos soldados a 30 días de cárcel y los ha retirado del servicio de combate por destrozar una estatua de Jesucristo en Líbano. El fin de semana surgieron imágenes de un soldado israelí con un mazo destrozando la cabeza de la estatua, lo que provocó una condena generalizada. Israel dijo que uno de los soldados castigados golpeó la estatua hasta tirarla al suelo. El otro filmó la destrucción. El ejército israelí dijo que reemplazó la estatua. Mientras tanto, se preveía que históricas conversaciones diplomáticas entre Israel y Líbano se reanudaran el jueves en Washington, dijeron un funcionario israelí, uno libanés y uno estadounidense. Los tres hablaron bajo condición de anonimato para discutir las negociaciones entre bastidores.