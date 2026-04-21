Pierde México terreno en inversión petrolera frente a Brasil y Venezuela

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México
/ 21 abril 2026
    Pierde México terreno en inversión petrolera frente a Brasil y Venezuela
    A pesar de los 6,500 millones de dólares que la IP podría invertir bajo el esquema actual, esta cifra es insuficiente para frenar la tendencia negativa en la extracción de crudo. ARCHIVO
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México pierde inversión petrolera ante Guyana, Brasil y Venezuela por falta de certidumbre. El modelo actual de Pemex frena el interés de las grandes petroleras

En la competencia por atraer inversión petrolera, México está perdiendo terreno frente a Guyana, Brasil y Venezuela para captar a grandes empresas como Chevron, Repsol, Shell, ExxonMobil, CNOOC y TotalEnergies.

Estos países han realizado ajustes para ofrecer mayor certidumbre jurídica y regulatoria, contratos más ágiles y modelos de producción más atractivos en comparación con lo que ofrece México, consideró Usue Abad, especialista en energía. Guyana y Brasil han logrado captar mayores flujos de capital en los últimos años, mientras que en Venezuela las empresas se mantienen a la expectativa de cambios que permitan nuevas inversiones, añadió.

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"Guyana tiene una certidumbre regulatoria muy alta, con contratos de producción compartida y reglas claras, que incluyen regalías base, esquemas de recuperación de costos, reparto de producción, mecanismos de estabilización fiscal y garantías de repatriación de capital, entre otros. Lo mismo ocurre en Brasil, donde operan dos modelos, concesión y producción compartida, y donde los cambios en Petrobras han fortalecido la credibilidad y certidumbre del sector", explicó.

En contraste, Venezuela, tras modificaciones jurídicas recientes, se encuentra en una fase de reconstrucción de certidumbre para la iniciativa privada, con un lenguaje más alineado a contratos de producción compartida, aunque aún persisten vacíos en regalías, recuperación de costos, estabilización fiscal y repatriación de capitales.

De 2019 a 2024, Guyana duplicó su inversión petrolera, al pasar de 2 mil a 9 mil millones de dólares, y se prevé que alcance 11 mil 500 millones este año. Además, su producción podría crecer 68 por ciento hacia 2030. En Brasil, la producción aumentaría 26 por ciento en cuatro años, con una inversión estimada en 19 mil millones de dólares para 2026. En tanto, Venezuela podría captar 3 mil millones de dólares este año y elevar su producción en 39 por ciento hacia 2030.

Por el contrario, México cerró la puerta a los contratos de producción compartida y apenas en 2025 implementó esquemas de contratos mixtos, en los que Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene la prevalencia, expuso la especialista.

“Estos contratos no han generado el interés esperado por el Gobierno, ya que no existe un modelo estandarizado, prevalece la discrecionalidad y no se brinda suficiente certidumbre a los inversionistas, particularmente a las grandes compañías. Las empresas que han participado son principalmente firmas pequeñas que ya tenían relación contractual con Pemex y buscan recuperar inversiones a través de la producción”, agregó.

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De acuerdo con cifras de Pemex, la iniciativa privada podría invertir alrededor de 6 mil 500 millones de dólares este año mediante contratos mixtos. No obstante, esto no modificaría de forma relevante la tendencia de producción, que podría retroceder un 27 por ciento hacia el cierre del sexenio. México requiere mayor inversión y ya se observan algunas señales en ese sentido, aunque el avance es gradual, como si primero se estuvieran probando los contratos mixtos antes de dar un siguiente paso, concluyó Abad.

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