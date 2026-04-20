Humbe llegará a Saltillo este 24 de abril con su tour ‘Dueño del Cielo’... ¿Ya tienes tu boleto?

Humberto Rodríguez Terrazas, mejor conocido en el mundo artístico como Humbe, visitará Saltillo este viernes 24 de abril en el Auditorio Parque Las Maravillas, donde se espera un gran show que llenará los corazones de las y los ciudadanos con sus letras originales, a su vez que los volverá parte de su gira ‘Dueño del Cielo’. El artista regio de 25 años ha llegado a su punto máximo de popularidad gracias a plataformas como TikTok, donde se viralizó su canción ‘Fantasmas’, que hizo llorar a miles de personas con la nostalgia que queda cuando se pierde a un ser querido.

En esta presentación, se tiene previsto que cante sus temas más reconocidos y recientes, como ‘Morfina’, ‘Patadas de ahogado’ (donde colaboró con Latin Mafia) y ‘Amor de cine’, entre otras. Apodaca Group lo describe como “una de las voces más frescas y prometedoras del pop alternativo y la balada contemporánea”. Con su tour, Humbe promete llevar su música emotiva a un público que es cada vez más amplio, consolidando así su posición como un artista que define el sonido de las nuevas generaciones.

HUMBE: UN TALENTO QUE SIGUE CRECIENDO Y SE ABRE CAMINO Humbe ha cosechado logros impresionantes que avalan su impacto en la escena musical. Con múltiples nominaciones, logros en plataformas de streaming y numerosos sold outs, el joven artista ha elevado su nombre a nivel global, demostrando un crecimiento orgánico y sostenido impulsado por la autenticidad de su arte.

El ‘Dueño del Cielo’ Tour será la oportunidad perfecta para que los fans experimenten la evolución artística del cantante en vivo. Los conciertos están diseñados para ser una experiencia sensorial completa, combinando visuales cautivadores con la pasión y la energía que lo caracterizan en el escenario. Su repertorio recorrerá sus mayores éxitos y presentará lo más nuevo de su colección musical, haciendo de cada noche un evento inolvidable.

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