Multas de hasta 3 millones por cobrar propina obligatoria: esto deben saber restaurantes y clientes en México

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/ 20 abril 2026
    Multas de hasta 3 millones por cobrar propina obligatoria: esto deben saber restaurantes y clientes en México
    Los negocios que incumplan podrían enfrentar multas de hasta más de 3 millones de pesos. Foto: Especial
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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La Profeco reforzó en 2026 que la propina en México es voluntaria y no puede incluirse automáticamente en la cuenta.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia clara para restaurantes, bares y cafés en México: incluir la propina de forma obligatoria en la cuenta es ilegal y puede derivar en sanciones económicas que superan los 3 millones de pesos.

Desde el inicio de 2026, la autoridad ha reforzado este mensaje como parte de una estrategia para proteger los derechos del consumidor y eliminar prácticas abusivas en el sector de servicios.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/aprueban-diputados-reforma-para-prohibir-pago-con-solo-propinas-obligan-a-recibir-un-salario-minimo-AE15777711

La propina en México: voluntaria, no obligatoria

Uno de los puntos clave que enfatiza Profeco es que la propina no es un cargo obligatorio, sino una gratificación que depende únicamente de la decisión del cliente.

¿Qué significa esto en la práctica?

- El consumidor decide si deja propina o no

- Puede elegir el monto libremente

- No existe un porcentaje obligatorio por ley

Aunque socialmente se acostumbra dejar entre el 10% y 15% del consumo, esto no representa una obligación legal.

Lo que no pueden hacer los establecimientos

De acuerdo con la normativa vigente, existen prácticas que están prohibidas y que pueden ser sancionadas:

- Incluir la propina automáticamente en el ticket

- Presentarla como un cargo obligatorio

- Condicionar el servicio al pago de propina

- Sugerir porcentajes como requisito

Si un negocio incurre en cualquiera de estas acciones, está cometiendo una irregularidad.

¿Qué dice la ley sobre la propina obligatoria?

El fundamento legal se encuentra en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual prohíbe prácticas abusivas o coercitivas.

En términos claros:

- No pueden aplicarse cargos sin autorización

- El cliente solo paga lo que acepta

- No se pueden imponer condiciones para recibir el servicio

Por ello, agregar la propina sin consentimiento es considerado un cobro indebido.

Multas de hasta más de 3 millones de pesos

Las sanciones para los establecimientos que incumplan esta disposición pueden ser severas.

¿De cuánto son las multas?

- Desde aproximadamente 311 pesos

- Hasta más de 3 millones de pesos

- Dependiendo de la gravedad y reincidencia

Estas medidas buscan frenar una práctica que, aunque común, no está permitida por la ley.

$!La Profeco lanzó una advertencia clara para restaurantes, bares y cafés en México.
La Profeco lanzó una advertencia clara para restaurantes, bares y cafés en México. Foto: Especial

Cómo identificar un cobro indebido en tu cuenta

Antes de pagar en un restaurante, es importante revisar el ticket para detectar posibles irregularidades:

- Aparece “propina” o “servicio” sin autorización

- Se incluye un porcentaje fijo sin consulta

- El personal insiste en que es obligatorio

- Cualquiera de estos casos puede ser motivo de queja.

¿Qué hacer si te quieren cobrar propina obligatoria?

Si enfrentas esta situación, puedes actuar de inmediato:

- Solicita la corrección

- Pide que eliminen el cargo de la cuenta.

- Rechaza el pago

- No estás obligado a pagar la propina.

- Presenta una queja ante Profeco

- Puedes hacerlo por teléfono, correo o en línea.

- Es recomendable conservar el ticket como evidencia.

Un cambio clave para consumidores en 2026

Aunque esta práctica sigue ocurriendo en algunos establecimientos, la Profeco insiste en que la información y la denuncia son fundamentales para erradicar estos abusos.

Lo esencial que debes tener claro:

- La propina es voluntaria

- No puede incluirse automáticamente

- Nadie puede obligarte a pagarla

- Existen sanciones para quien lo haga

https://vanguardia.com.mx/dinero/ante-incremento-de-insumos-y-combustibles-restauranteros-ajustaran-al-alza-precios-de-menu-AG20044985

Este reforzamiento de la normativa no solo protege al consumidor, sino que también impulsa un entorno más transparente en el sector restaurantero. Conocer tus derechos es clave para evitar cobros indebidos y fomentar mejores prácticas en el servicio.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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