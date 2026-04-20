Multas de hasta 3 millones por cobrar propina obligatoria: esto deben saber restaurantes y clientes en México

Desde el inicio de 2026, la autoridad ha reforzado este mensaje como parte de una estrategia para proteger los derechos del consumidor y eliminar prácticas abusivas en el sector de servicios.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una advertencia clara para restaurantes , bares y cafés en México: incluir la propina de forma obligatoria en la cuenta es ilegal y puede derivar en sanciones económicas que superan los 3 millones de pesos.

La propina en México: voluntaria, no obligatoria

Uno de los puntos clave que enfatiza Profeco es que la propina no es un cargo obligatorio, sino una gratificación que depende únicamente de la decisión del cliente.

¿Qué significa esto en la práctica?

- El consumidor decide si deja propina o no

- Puede elegir el monto libremente

- No existe un porcentaje obligatorio por ley

Aunque socialmente se acostumbra dejar entre el 10% y 15% del consumo, esto no representa una obligación legal.

Lo que no pueden hacer los establecimientos

De acuerdo con la normativa vigente, existen prácticas que están prohibidas y que pueden ser sancionadas:

- Incluir la propina automáticamente en el ticket

- Presentarla como un cargo obligatorio

- Condicionar el servicio al pago de propina

- Sugerir porcentajes como requisito

Si un negocio incurre en cualquiera de estas acciones, está cometiendo una irregularidad.

¿Qué dice la ley sobre la propina obligatoria?

El fundamento legal se encuentra en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el cual prohíbe prácticas abusivas o coercitivas.

En términos claros:

- No pueden aplicarse cargos sin autorización

- El cliente solo paga lo que acepta

- No se pueden imponer condiciones para recibir el servicio

Por ello, agregar la propina sin consentimiento es considerado un cobro indebido.

Multas de hasta más de 3 millones de pesos

Las sanciones para los establecimientos que incumplan esta disposición pueden ser severas.

¿De cuánto son las multas?

- Desde aproximadamente 311 pesos

- Hasta más de 3 millones de pesos

- Dependiendo de la gravedad y reincidencia

Estas medidas buscan frenar una práctica que, aunque común, no está permitida por la ley.