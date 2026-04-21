‘El agresor fue herido por elementos de la GN, después se quitó la vida’: Gobierno de Sheinbaum sobre tiroteo en Teotihuacán

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México
/ 21 abril 2026
    ‘El agresor fue herido por elementos de la GN, después se quitó la vida’: Gobierno de Sheinbaum sobre tiroteo en Teotihuacán
    Briceño Lovera añadió que un policía municipal, en coordinación con efectivos federales, rodeó el área y confirmó que el atacante ya no contaba con signos vitales. ESPECIAL

De acuerdo con el comandante, durante la intervención lograron herir al sujeto en una pierna

Tras el ataque armado registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briceño Lovera, informó que el agresor, identificado como Julio César Jasso, fue lesionado por elementos federales después de abrir fuego contra ellos y posteriormente se quitó la vida.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, Briceño Lovera detalló que el operativo de resguardo en la zona arqueológica está integrado por 30 elementos encargados de proteger el patrimonio cultural, distribuidos en distintos accesos para prevenir daños o robo de piezas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobierno-de-sheinbaum-da-una-cronologia-y-nuevos-detalles-sobre-el-tiroteo-en-teotihuacan-OF20162792

El mando relató que, al escucharse las detonaciones alrededor de las 11:20 horas del lunes, personal destacado en el sitio respondió de inmediato bajo las órdenes de un sargento primero.

Diez minutos después, los agentes arribaron a la zona de la Pirámide de la Luna, donde fueron recibidos a tiros por el atacante.

Ante la agresión, los elementos de la Guardia Nacional avanzaron por ambos flancos para intentar neutralizarlo, aun cuando el agresor se encontraba en una posición elevada que le daba ventaja visual y táctica sobre los uniformados.

De acuerdo con el comandante, durante la intervención lograron herir al sujeto en una pierna; sin embargo, éste continuó desplazándose hacia un costado de la pirámide, donde finalmente se suicidó antes de ser asegurado.

Briceño Lovera añadió que un policía municipal, en coordinación con efectivos federales, rodeó el área y confirmó que el atacante ya no contaba con signos vitales.

Además, explicó que una integrante de la Guardia Nacional intentó persuadirlo verbalmente para que depusiera su actitud, conforme a los protocolos establecidos, pero el hombre ignoró las órdenes, lo que derivó en la respuesta armada de las fuerzas de seguridad.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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