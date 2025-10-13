Pese a tensiones comerciales, aseguran que reunión de Trump y Xi Jinping sigue en pie

Internacional
/ 13 octubre 2025
    Pese a tensiones comerciales, aseguran que reunión de Trump y Xi Jinping sigue en pie
    Trump amenazó la semana pasada con aranceles a los productos chinos en respuesta a las nuevas restricciones chinas sobre la exportación de tierras raras. FOTO: AP.

Hace días china instó a Estados Unidos a resolver las diferencias a través de negociaciones en lugar de amenazas

WASHINGTON.- El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, aseguró este lunes que el presidente Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, mantienen sus planes de reunirse este mes, pese al reciente aumento de tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

“Creo que la reunión seguirá en pie”, dijo Bessent en una entrevista con Fox Business, en referencia a la cumbre prevista durante el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Corea del Sur a finales de mes.

TE PUEDE INTERESAR: Cierre del gobierno podría ser el más largo de la historia, advierte Johnson

Las declaraciones del secretario llegan un día después de que Trump rebajara el tono con China, tras amenazas con imponer aranceles del 100% a los productos chinos y más controles de tecnología en respuesta a las últimas medidas anunciadas por China, que incluían nuevas restricciones a la exportación de tierras raras.

El domingo, el mandatario rebajó el tono al señalar en la red social Truth que “todo estará bien” con China y que su homólogo chino, Xi Jinping, acaba de pasar “un mal momento” y que Estados Unidos quiere “ayudar a China, no perjudicarla”.

Por su parte, Pekín culpa a Washington de esta última escalada, y asegura que es EEUU quien ha hecho descarrilar el diálogo comercial con medidas como la reciente imposición de aranceles especiales portuarios para barcos chinos, que se anunció apenas unas semanas después de que ambos lados mantuvieran una ronda de negociaciones en Madrid el pasado septiembre.

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

