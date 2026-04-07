Petróleo intermedio de Texas se desploma hasta un 16% tras tregua con Irán

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 7 abril 2026
    Petróleo intermedio de Texas se desploma hasta un 16% tras tregua con Irán
    Conflictos en el comercio del crudo tras tregua de Irán y Estados Unidos Vanguardia

Se confirmó una tregua de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, tras meses de bombardeos y amenazas

El 7 de abril, tras el cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, se reportó que el petróleo intermedio de Texas cayó un 16.8%, haciendo que el costo de cada barril fuera de 94.79 dólares.

Este cambio se notificó después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decretara que se suspenderían los ataques a Irán por dos semanas. El Gobierno accedió a reabrir el estrecho de Ormuz, punto geográfico vital para el comercio global de crudo.

Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un alto al fuego recíproco!’ compartió en redes sociales Donald Trump.

TE PUEDE INTERESAR: Trump querría ‘quedarse con el petróleo’ de Irán, pero el pueblo de EU prefiere el fin de la guerra

Se informó que los contratos de futuros para mayo, como el de Estados Unidos, restaban 18,16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril. Tras su primer ultimátum de Trump, el petróleo registró una de sus estadísticas más bajas.

La tensión que este conflicto ha causado al comercio de hidrocarburos, según varios medios internacionales, descansará hasta el 10 de abril, cuando se reanuden las negociaciones en Pakistán.

TE PUEDE INTERESAR: México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI

Se estima que el mercado de petróleo se había estabilizado con costos de 110 dólares el barril, después de que Trump amenazara con llevar a la ‘edad de piedra’ a Irán si no abría el estrecho de Ormuz.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conflictos
Petróleo
comercio

Localizaciones


Estados Unidos
Irán

Personajes


Donald Trump

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
El SAT promete devoluciones más rápidas en 2026, pero el proceso depende de la precisión en la declaración. Errores mínimos pueden retrasar el depósito por semanas o incluso meses.

¿El SAT puede congelar mi dinero?... Guía para que recibas tu saldo a favor en tiempo récord en abril 2026
Pese a las advertencias de expertos, estos servicios se siguen promocionando agresivamente en redes sociales como curas para el estrés y la fatiga, sin rigor científico ni seguridad médica.

Siguen ofreciendo en redes sueros vitaminados, lanzan advertencia
Erick Valencia, conocido como el 85, se declara culpable por narcotráfico.

Se declara culpable Erick Valencia, miembro fundador del CJNG, en Estados Unidos
Traslado de pulmones de Guanajuato a Nuevo León

Trasladan pulmones de Celaya, Guanajuato a NL para trasplante
El Parque Nacional Big Bend abarca 324 mil 153 hectáreas a lo largo de la frontera internacional con México y es la mayor porción protegida del desierto de Chihuahua en Estados Unidos.

Demandan al Gobierno de Trump por ocultar plan de muro fronterizo en parque natural
Las muertes del enfermero argentino Eduardo Betancourt, de 44 años, y el anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, ha reavivado las alarmas ante el uso de potentes fármacos.

¿Qué son las ‘Propofest’? Casos de sobredosis de fentanilo en Argentina que involucra a personal médico
Irán y Estados Unidos preparan negociaciones de paz en Pakistán

Irán anuncia negociaciones de paz con Estados Unidos el 10 de abril
Fitch advierte que el alza del petróleo y la caída de mercados serían factores clave en este escenario.

Economía global en riesgo por conflicto con Irán, advierte Fitch