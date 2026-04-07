Petróleo intermedio de Texas se desploma hasta un 16% tras tregua con Irán

El 7 de abril, tras el cese al fuego entre Irán y Estados Unidos, se reportó que el petróleo intermedio de Texas cayó un 16.8%, haciendo que el costo de cada barril fuera de 94.79 dólares.

Este cambio se notificó después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decretara que se suspenderían los ataques a Irán por dos semanas. El Gobierno accedió a reabrir el estrecho de Ormuz, punto geográfico vital para el comercio global de crudo.

‘Siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura total, inmediata y segura del estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas. ¡Se tratará de un alto al fuego recíproco!’ compartió en redes sociales Donald Trump.

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Se informó que los contratos de futuros para mayo, como el de Estados Unidos, restaban 18,16 dólares respecto al cierre anterior, cuando subió hasta los 112,95 dólares el barril. Tras su primer ultimátum de Trump, el petróleo registró una de sus estadísticas más bajas.

La tensión que este conflicto ha causado al comercio de hidrocarburos, según varios medios internacionales, descansará hasta el 10 de abril, cuando se reanuden las negociaciones en Pakistán.