México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI

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/ 20 marzo 2026
    México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI
    Un hecho inusual en los mercados energéticos puso a la Mezcla Mexicana de Exportación por arriba del marcador estadounidense WTI, impulsada por la demanda de crudos pesados. ESPECIAL

Analistas apuntan a tensiones geopolíticas y a la configuración de refinerías en la Costa del Golfo, mientras Pemex exporta menos volumen

CDMX.- México vendió su crudo más caro que Estados Unidos por segundo día consecutivo, luego de que la Mezcla Mexicana de Exportación se colocó por arriba del West Texas Intermediate (WTI), su principal referencia en el mercado. Pemex informó que este viernes exportó el barril en 99.21 dólares, su mayor precio desde el 19 de julio de 2022.

Registros del Banco de México muestran que la mezcla nacional acumula un repunte de 85%, equivalente a 45.59 dólares, en lo que va de 2026. En la misma jornada, el WTI finalizó la semana en 98.32 dólares, con lo que el crudo mexicano mantuvo una cotización superior.

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La última vez que el precio del crudo mexicano superó al estadounidense ocurrió el 20 de abril de 2020, cuando por primera vez en la historia el petróleo cotizó en negativo en medio del confinamiento por la pandemia de Covid-19. Ese día, el barril mexicano se ubicó en -2.37 dólares y el estadounidense en -36.98, ante la falta de capacidad de almacenamiento y la presión por evitar la entrega física del hidrocarburo.

Ahora, los petroprecios son impulsados por restricciones en el suministro asociadas a la intensidad del conflicto militar en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del crudo y derivados consumidos en todo el mundo.

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La presión sobre los precios de las gasolinas en Estados Unidos está llevando a las refinerías a usar crudos pesados, como el mexicano, para suavizar el impacto, explicó el socio de Labardini & Christlieb Energy Experts, Luis Miguel Labardini. Detalló que las refinerías en la Costa del Golfo se configuraron hace más de tres décadas para procesar crudos pesados, en particular la variedad Maya, mientras que el WTI, por ser más ligero, no se ajusta a la dieta de esos complejos.

El especialista añadió que hay menos crudo mexicano disponible para exportación, debido a que se está utilizando una mayor proporción para la refinación nacional, lo que también influye en la oferta exportable.

De acuerdo con datos de Pemex, la empresa exportó 581 mil barriles diarios durante 2025, el segundo año consecutivo a la baja y el menor volumen desde 1979. En la composición del mercado de exportación, el crudo pesado Maya representó 65%, el ligero Istmo 20%, el ligero Zapoteco 2% y el muy ligero Olmeca 13%.

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El director de PetroIntelligence, Alejandro Montúfar, explicó que el precio de la Mezcla Mexicana se calcula con base en referencias internacionales como el WTI y el Brent, con ajustes por calidad y condiciones de mercado. Señaló que el repunte se explica por el riesgo sobre la oferta global y por una escasez relativa de crudos pesados, lo que redujo e incluso invirtió temporalmente el descuento que suele tener la mezcla mexicana frente al marcador estadounidense.

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