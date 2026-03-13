PIB de EU creció 0.2% en el último trimestre de 2025, dos décimas menos de lo estimado

WASHINGTON.- El producto interior bruto (PIB) de EE.UU. creció un 0.2% en el cuarto trimestre de 2025 con respecto al tercero, mientras que la economía estadounidense se expandió un 0.7% a ritmo anualizado, dos y siete décimas menos, respectivamente, que en la primera estimación publicada en febrero.

Según datos dados a conocer este viernes por el Buró de Análisis Económico (BEA), el PIB estadounidense creció en conjunto un 2.1% en 2025, una décima menos que en el estimado anterior y una moderación frente al incremento del 2.8% del 2024.

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Estas cifras, publicadas con retraso por el BEA debido al cierre del Gobierno federal que paralizó a la Administración central del país entre octubre y noviembre pasados, quedaron por debajo de las estimaciones en tasa anualizada de los analistas, que preveían una expansión trimestral anualizada cercana al 3%.

Se reflejan revisiones a la baja en las inversiones, cuyo crecimiento disminuyó cinco décimas hasta quedar en el 3.3%, y en el gasto de consumo, que bajó cuatro décimas a un 2%, así como una reducción de las exportaciones.

La desaceleración del PIB en el cuarto trimestre reflejó un decrecimiento del 5.8% en el gasto público, frente al 5.1% estimado inicialmente, y una caída aguda en el índice de exportaciones, que pasó de disminuir un 0.9% en el primer estimado a registrar una bajada de un 3.3% según el dato revisado de hoy.

Las importaciones, que se restan al cálculo del PIB, disminuyeron un 1.1%, de un 1.3% inicial.

Ligado al cierre del Gobierno federal, el gasto en defensa se redujo en un 10.7% (10.8% en el primer estimado) en el último trimestre del 2025, mientras que el gasto federal también cayó en un 16.7%, una décima más de caída según el dato anterior.