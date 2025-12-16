Plan para acabar con la guerra en Ucrania podría enviarse a Rusia en pocos días: Zelenskyy

/ 16 diciembre 2025
    Plan para acabar con la guerra en Ucrania podría enviarse a Rusia en pocos días: Zelenskyy
    Se informó que la propuesta de garantías de seguridad se basará en la ayuda occidental para mantener la fortaleza del ejército ucraniano. FOTO: AP.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, reiteró que Rusia quiere un acuerdo de paz integral, no una tregua temporal

KIEV.-El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, afirmó que las propuestas negociadas con funcionarios de Estados Unidos sobre un acuerdo para poner fin a la invasión rusa a su país podrían finalizarse en cuestión de días.

De acuerdo a lo que informó, los enviados estadounidenses las presentarán al Kremlin antes de posibles reuniones adicionales en Estados Unidos el próximo fin de semana.

Un borrador del plan de paz tratado con Estados Unidos durante las conversaciones en Berlín el lunes es “muy viable”, dijo Zelenskyy a los periodistas horas después de las discusiones.

Al momento algunos temas clave, especialmente lo que sucede con el territorio ucraniano ocupado por las fuerzas invasoras rusas, siguen sin resolverse.

Aunque los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos parecen estar ganando impulso, el presidente ruso, Vladímir Putin, podría resistirse a algunas de las propuestas elaboradas por funcionarios de Washington, Kiev y Europa Occidental, incluidas las garantías de seguridad para Ucrania en el período posterior a la guerra.

De acuerdo al plan, los europeos encabezarán una fuerza multinacional y multidominio para fortalecer esas tropas y proteger a Ucrania desde tierra, mar y aire, y Estados Unidos liderará un mecanismo de monitoreo y verificación del alto el fuego, con participación internacional.

Si Ucrania busca “soluciones momentáneas e insostenibles, es poco probable que estemos dispuestos a participar. Queremos la paz, no queremos una tregua que le dé a Ucrania un respiro y se prepare para la continuación de la guerra”, dijo Peskov.

El día de ayer funcionarios estadounidenses dijeron que hay consenso de Ucrania y Europa sobre aproximadamente el 90% del plan de paz redactado por Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que “creo que estamos más cerca ahora que nunca” de un acuerdo de paz.

Siguen los obstáculos por el tema territorial

Zelenskyy inisitió en que Kiev descarta reconocer el control de Moscú sobre cualquier parte del Donbás, una región de importancia económica en el este de Ucrania compuesta por Luhansk y Donetsk. El ejército ruso no controla por completo ninguna de las dos.

“Los estadounidenses tratan de encontrar un punto de acuerdo”, dijo Zelenskyy, antes de visitar Holanda el martes. “Proponen una ‘zona económica libre’ (en el Donbás). Y quiero recalcar una vez más: una ‘zona económica libre’ no significa bajo el control de la Federación Rusa”.

Por otro lado, Putin quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave que sus fuerzas han tomado, así como la península de Crimea, que Moscú se anexionó ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso.

