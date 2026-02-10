Planea el Gobierno de Trump recortar 600 millones de dólares en programas de salud en estados demócratas

Internacional
/ 10 febrero 2026
    Planea el Gobierno de Trump recortar 600 millones de dólares en programas de salud en estados demócratas
    El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr. en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington. AP/Allison Robbert

Estos afectarán a los estados de California, Colorado, Illinois y Minesota y eliminarán fondos a programas públicos y con organizaciones no gubernamentales

WASHINGTON- El Departamento de Salud eliminará 600 millones de dólares en fondos para cuatro estados demócratas destinados a programas de salud pública del Centro de Control de Enfermedades (CDC), según informaron medios estadounidenses.

Los recortes afectarán a los estados de California, Colorado, Illinois y Minesota y eliminarán fondos a programas públicos y con organizaciones no gubernamentales.

TE PUEDE INTERESAR: Kennedy afirma que el autismo lo causa una “toxina ambiental” y que se puede prevenir

Según el diario The New York Post, parte de los fondos finalizarán esta misma semana y el resto dejará de ser distribuido la semana próxima.

La medida afecta a programas de contratación de personal, modernización de sistemas y gestión de epidemias o para proteger a comunidades desfavorecidas, informó por su parte The New York Times tras revisar un documento oficial que explica los recortes.

Un portavoz del Departamento de Salud dijo a ese último periódico que los recortes se deben a que esos fondos “no reflejan las prioridades” actuales de la agencia, a pesar de que ya estaban aprobados por el Congreso para su desembolso.

Los cambios presupuestarios son parte de recortes comunicados por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) del Ejecutivo, e incluyen la cancelación de otros 943 millones de fondos para el Departamento de Transporte.

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

