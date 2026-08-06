La CIA forma un grupo operativo secreto sobre Cuba

WASHINGTON- La CIA ha establecido en secreto un grupo operativo para Cuba, poniendo en marcha planes para una campaña más concertada destinada a presionar al gobierno cubano para que realice los cambios económicos, políticos y de liderazgo exigidos por el presidente Donald Trump, según personas informadas sobre la medida. La creación del grupo operativo le permitirá a la agencia dirigir rápidamente más recursos económicos, humanos y técnicos hacia Cuba, dijeron.

El grupo operativo ha comenzado a incorporar oficiales de caso que reclutan y dirigen a espías, analistas de inteligencia, oficiales que llevan a cabo ciberoperaciones y oficiales especialistas en operaciones de influencia encubierta, dijeron las personas. En 1960, la CIA estableció un grupo operativo previo sobre Cuba; sus integrantes supervisaron la fallida invasión de Cuba que la agencia respaldó al año siguiente, conocida como el episodio de bahía de Cochinos. Las personas informadas sobre el nuevo grupo operativo dijeron que su mandato es más limitado: crear fisuras entre la élite política cubana, con la esperanza de presionar a los dirigentes cubanos para que reemplacen a los partidarios de línea dura, considerados antiestadounidenses, por líderes más prácticos y más dispuestos a aceptar las exigencias de Trump. La CIA declinó hacer comentarios. A diferencia de la década de 1960, cuando el grupo operativo anterior supervisó el entrenamiento y equipamiento de una fuerza aliada de cubanos que lanzó la invasión de la bahía de Cochinos, el grupo de trabajo actual no dispone de aliados cubanos organizados. Tampoco se le permite habilitar operativos letales, aunque los grupos operativos en la CIA son flexibles por naturaleza y las facultades bajo las que operan pueden ser modificadas en cualquier momento por el presidente.

La creación del grupo demuestra hasta qué punto la agencia se está preparando para lo que podría ser una campaña encubierta prolongada contra el que durante mucho tiempo ha sido uno de sus objetivos más difíciles. La medida de la CIA coincide con los esfuerzos intensificados de las agencias de inteligencia estadounidenses para obtener una mejor comprensión de la situación sobre el terreno al interior de Cuba. Cada gobierno establece sus prioridades de recopilación de inteligencia en un documento conocido como Marco Nacional de Prioridades de Inteligencia, o NIPF por su sigla en inglés. El gobierno de Trump revisó hace poco su versión del documento para designar a Cuba como una “Prioridad 1” del NIPF. (Entre los otros países de Prioridad 1 están China, Irán y Rusia). En respuesta, las agencias de inteligencia estadounidenses, incluidas la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, entre otras, han comenzado a dedicar a Cuba más recursos de recopilación de inteligencia, incluidos satélites, dijeron personas informadas sobre esas actividades.

La recopilación de esa inteligencia ayudará a las fuerzas armadas estadounidenses a actualizar sus opciones para una posible acción militar contra Cuba, si Trump opta por seguir ese camino. Antes del incremento en acciones de inteligencia, los oficiales militares y de inteligencia estadounidenses se quejaban de que contaban con información desactualizada; la nueva inteligencia les dará una mejor idea de las intenciones, las capacidades militares y las defensas de los cubanos. Los oficiales del grupo operativo sobre Cuba en la CIA, a su vez, analizarán la inteligencia recién obtenida en busca de información privilegiada sobre las actividades de los líderes de Cuba y otros miembros de la élite política, en particular, mediante el rastreo de los secretos flujos de dinero y acuerdos comerciales dentro y fuera de la isla. La agencia podría llegar a divulgar públicamente esa información en un intento de influir en los líderes y la opinión pública cubanos, replicando una estrategia que la CIA ha utilizado contra otros adversarios, entre ellos Rusia. A lo largo de los años, la CIA ha desempeñado un papel multifacético en Cuba, como un servicio de espionaje que opera de manera encubierta contra el gobierno cubano, y como un intermediario ocasional entre Washington y La Habana.