¿Podría el hidrógeno combatir el cambio climático?, California quiere usarlo mientras hay quienes alertan que existen riesgos

LOS ÁNGELES- Alma Figueroa comenzó a preocuparse cuando supo que su compañía de gas quiere probar una tecnología controvertida para combatir el calentamiento global: mezclar hidrógeno con gas natural para encender su estufa y otros aparatos de casa. Figueroa tiene asma y hace poco se enteró de que su cáncer de pulmón ha reaparecido, por eso le preocupan los posibles riesgos para la salud. “No quiero ser experimento de nadie”, dijo Figueroa, de 60 años, residente de Orange Cove, en el Valle Central de California en los Estados Unidos. TE PUEDE INTERESAR: California está llevando a los tribunales a Shell, Exxon Mobil y Chevron, algunas de las mayores empresas energéticas del mundo La agencia de California que regula los servicios públicos dio instrucciones a Southern California Gas Co. y a otras empresas que prueben proyectos para combinar e inyectar hidrógeno en la infraestructura de gas. Los defensores lo consideran importante para ayudar a California a reducir sus emisiones que calientan el planeta, disminuyendo su dependencia del gas e integrando una energía más limpia en las tuberías existentes. También es parte de un esfuerzo estatal para crear estándares para la mezcla de hidrógeno. Pero los oponentes dicen que plantea riesgos innecesarios, y los residentes de Orange Cove, que son en su mayoría latinos y campesinos de bajos ingresos, dicen que los procesos se están llevando a cabo sin transparencia ni su participación. Proyectos en los estados de Colorado y Oregón también han generado preocupación. El interés en el desarrollo de hidrógeno creció durante la pasada administración del presidente Joe Biden, pero ha sido gravemente afectado con la administración de Donald Trump, quien canceló miles de millones de dólares para la tecnología de hidrógeno y otros proyectos de energía limpia. El proyecto en Orange Cove es uno de los cinco que se proponen en California para probar cómo se comportan las tuberías de gas y los accesorios de casa que funcionan con ellas al utilizar diferentes cantidades de hidrógeno. Hawái lleva décadas mezclando hidrógeno. ¿QUÉ ES LA MEZCLA DE HIDRÓGENO? El gas natural se compone principalmente de metano, un potente gas que contribuye al calentamiento del planeta y que está intensificando los fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, los cuales afectan más a las comunidades de bajos ingresos y a las minorías étnicas. Los defensores del hidrógeno verde lo consideran una forma de reducir las emisiones mediante alternativas más limpias. Se produce utilizando fuentes de energía renovable, como la solar o la eólica, para energizar un electrolizador, que separa el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno es un gas libre de carbono que puede utilizarse para vehículos, generar electricidad y complementar las energías renovables intermitentes. El gobernador de California, Gavin Newsom, lo ha calificado como “un aspecto esencial de cómo impulsaremos nuestro futuro y reduciremos la contaminación”.

Algunos consideran que el proyecto propuesto de 18 meses en Orange Cove es un paso en esa dirección. SoCalGas construiría una planta de energía solar para alimentar la tecnología y distribuir la mezcla, con hasta un 5% de hidrógeno, a negocios y a los aproximadamente 10 mil residentes de la ciudad. El proyecto, estimado en 64.3 millones de dólares, se financiará con el dinero de los clientes de SoCalGas. Una compañía de servicios públicos de Minneapolis estimó que una mezcla de hasta un 5% de hidrógeno verde reduciría la contaminación por carbono en aproximadamente 1,200 toneladas al año, lo que equivale a retirar 254 automóviles de gasolina. Janice Lin del grupo Green Hydrogen Coalition afirmó que es importante probar la mezcla de hidrógeno. Estados Unidos tiene una vasta red de pipas de gas, de aproximadamente 3 millones de millas, según el Departamento de Energía, que puede utilizarse para transportar hidrógeno limpio y, al mismo tiempo, reducir la dependencia del gas, explicó. Si se implementa a gran escala, esta solución puede ser económica y ayudar a las industrias que no pueden electrificarse por completo a reducir su contaminación. TE PUEDE INTERESAR: De diluvios a sequías, ¿está el cambio climático acelera ciclo del agua y provoca clima extremo? “La forma de alejarnos de los combustibles fósiles, purificar nuestro aire y minimizar nuestra dependencia es tener una alternativa viable”, afirmó. California necesita demostrar que puede mezclar como otros países lo han hecho, pero aún hay muchas cosas que no se saben, dijo Alejandra Hormaza, profesora asistente que enseña cursos de energías renovables en la Universidad Politécnica Estatal de California, Pomona. El consenso general es que hasta un 20% de hidrógeno por volumen es seguro, dijo, pero “la realidad es que necesitamos más trabajo experimental que utilice infraestructura de gas natural real para entender completamente los impactos del hidrógeno”.