Polonia afirma haber frustrado un complot ruso para asesinar a un ciudadano estadounidense en Varsovia

Las autoridades polacas aseguran haber desmantelado un supuesto operativo organizado por los servicios de inteligencia rusos para asesinar en Varsovia a un ciudadano estadounidense de origen ucraniano. El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó el caso como un hecho sin precedentes, al señalar que se trataría del primer intento atribuido a Rusia de atacar a un ciudadano estadounidense dentro del territorio de otro país miembro de la OTAN.

El sospechoso fue detenido el pasado 7 de agosto y, de acuerdo con la policía de Varsovia, permanecerá bajo custodia durante tres meses mientras avanza la investigación. Las autoridades sostienen que el individuo habría sido captado por agentes de los servicios secretos rusos. Tusk afirmó que la víctima era considerada una persona “incómoda para el régimen de Putin”, aunque no reveló su identidad ni explicó qué actividades podrían haberla convertido en objetivo. La operación, según el ministro polaco encargado de los servicios de inteligencia, Tomasz Siemoniak, contó con la colaboración de organismos estadounidenses. Ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ni el Departamento de Estado estadounidense ofrecieron información adicional que permitiera esclarecer inmediatamente las acusaciones. Moscú tampoco respondió a las solicitudes de comentarios.

Una ofensiva clandestina que preocupa a Europa El caso se produce en un contexto de creciente preocupación entre los gobiernos occidentales por las operaciones clandestinas que atribuyen a Rusia. Desde el comienzo de la invasión de Ucrania en 2022, distintos países europeos han denunciado presuntos actos de sabotaje, incendios provocados, espionaje y planes para atacar a personas consideradas enemigas del Kremlin. Los servicios de inteligencia occidentales sostienen que los objetivos ya no se limitan a antiguos agentes rusos. Activistas contrarios a Putin, ciudadanos que apoyan a Ucrania y militares desertores también habrían sido incluidos entre los posibles blancos. «Debemos asumir que el régimen de Putin intentará eliminar a quienes le resulten incómodos», advirtió Tusk, quien pidió a Polonia y a sus aliados mantenerse preparados ante este tipo de operaciones. La agencia Associated Press ha documentado cerca de 200 episodios de sabotaje, incendios y otras acciones violentas en Europa que las autoridades han relacionado con Rusia desde el inicio de la guerra. El Kremlin, sin embargo, rechaza estas acusaciones. El propio Vladimir Putin negó en junio que Moscú estuviera desarrollando una campaña de sabotaje contra Europa. Antecedentes de asesinatos atribuidos a Moscú El supuesto complot de Varsovia se suma a una larga lista de operaciones que gobiernos occidentales han atribuido a Rusia. En Reino Unido, las autoridades responsabilizaron a Moscú del asesinato de Alexander Litvinenko, antiguo integrante del FSB, quien murió en Londres en 2006 tras ser envenenado con polonio radiactivo. Doce años después, el Gobierno británico también acusó a Rusia de estar detrás del intento de asesinato del exagente militar Sergei Skripal y de su hija en Salisbury mediante el agente nervioso Novichok. Alemania, por su parte, señaló a Rusia como responsable del asesinato de Zelimkhan Khangoshvili en Berlín en 2019. El responsable condenado, Vadim Krasikov, fue posteriormente liberado en un intercambio de prisioneros y recibido personalmente por Putin. Más recientemente, otros países europeos han informado de operaciones similares. Francia afirmó haber frustrado un plan contra el opositor ruso Vladimir Osechkin; Lituania desbarató presuntos complots contra activistas favorables a Ucrania; y Alemania informó de planes dirigidos contra un ejecutivo de una compañía armamentística y contra un militar ucraniano. Polonia también investigó en 2024 un supuesto complot para asesinar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ese mismo año, el asesinato en España de un piloto ruso que había desertado fue relacionado con agentes de Moscú.