¿Por qué la gasolina es más barata en EU que en otros países?

La guerra en Irán ha disparado los precios de la gasolina en Estados Unidos a más de 4 dólares el galón, el nivel más alto en cuatro años, pero aún así son más bajos que en Alemania, Corea del Sur y la mayoría de otros países desarrollados, destacó The Wall Street Journal. El diario indicó que mucha de la discrepancia en los precios de la gasolina se debe a los impuestos.

De acuerdo con S&P Global Energy, el gobierno de Estados Unidos carga una de las tasas de impuesto más bajas en el mundo. Los consumidores estadounidenses pagaron un promedio de 3.64 dólares por galón en marzo, de los cuales solo unos 60 centavos correspondían a impuestos federales y estatales. El promedio alcanzó los 4 dólares por galón a finales de ese mes. El Journal mencionó que en la mayoría de los países de Europa, los impuestos representan entre el 50% y el 60% del precio minorista del combustible, según Rob Smith, director de ventas minoristas globales de combustible de S&P Energy.

Los alemanes pagaron un promedio de 8.75 dólares por galón en marzo, de los cuales más de la mitad correspondía a impuestos al valor agregado y a los impuestos especiales sobre el combustible. En México, dijo el diario, la gasolina promedió 5.07 dólares por galón en marzo, de los cuales casi 2 dólares eran impuestos. Los mexicanos que viven cerca de la frontera con Estados Unidos suelen llenar sus tanques de gasolina en El Paso y Brownsville, Texas, para aprovechar los precios más bajos de esos lugares, destacó. Si bien Estados Unidos destina principalmente los impuestos sobre el combustible al mantenimiento de carreteras y autopistas, otros países los han utilizado históricamente para ese fin y muchos otros, desde la financiación de sistemas de transporte público hasta el gasto público en general, según Smith de S&P.

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