Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba

Internacional
/ 29 enero 2026
    El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva donde establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba. NYT

Busca proteger seguridad nacional y política exterior de EU frente a las acciones del gobierno cubano

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva donde establece que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

Según la orden ejecutiva, la medida busca proteger la seguridad nacional y la política exterior de EU frente a las acciones del gobierno cubano.

“Considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza”, argumentó el mandatario en la orden ejecutiva.

CUBA SE ALINEA CON “PAÍSES HOSTILES”, ACUSA TRUMP

Añadió que el régimen cubano “se alinea con, y les brinda apoyo, numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos adversos a Estados Unidos, incluyendo el Gobierno de la Federación Rusa (Rusia), la República Popular China (RPC), el Gobierno de Irán, Hamás y Hezbolá”.

Según la medida, para hacer frente a esta situación es “necesario” establecer un sistema arancelario, bajo el cual se podrá imponer un gravamen adicional a las importaciones de productos de países extranjeros que, “directa o indirectamente”, vendan o suministren crudo a Cuba.

En la orden, el mandatario asegura que el Gobierno cubano ha tomado medidas que “perjudican y amenazan” a Estados Unidos, y que se alinea con “grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano”, incluyendo Rusia, China, Irán, la organización política y paramilitar palestina sunita Hamás y el partido político y grupo paramiliar musulmán chií libanés Hizbulá.

Además, subraya, Cuba “persigue y tortura a sus oponentes políticos, niega al pueblo cubano la libertad de expresión y de prensa, se aprovecha corruptamente de su miseria y comete otras violaciones de derechos humanos”.

Según la orden, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, determinará si un país vende o suministra petróleo a Cuba, y posteriormente el secretario de Estado, Marco Rubio, decidirá si se debe imponer y en qué medida un gravamen adicional sobre los productos de dicha nación.

LAS AMENAZAS DE ESTADOS UNIDOS A CUBA

Trump ha sostenido con anterioridad que el Gobierno cubano tiene los días contados desde el ataque de Estados Unidos a Venezuela del pasado 3 de noviembre, que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes ahora afrontan cargos por narcotráfico en Nueva York.

Washington considera que el fin del envío de crudo venezolano a la isla provocará un cambio de régimen en Cuba, país afectado por una grave crisis económica y social.

