¿Por qué los expertos en cambio climático están descartando las predicciones extremas, tanto para lo mejor como para lo peor?

WASHINGTON- Los científicos están descartando sus escenarios de peor y mejor caso en cuanto al calentamiento mundial, al considerarlos ahora poco probables. Eso muestra cómo los modestos avances en la lucha por frenar el cambio climático han reducido las proyecciones más catastróficas pero también han confirmado que no hay ninguna posibilidad de limitar las alteraciones a la meta fijada en el 2015. La nueva lista de siete escenarios plausibles de contaminación por carbono para el futuro ahora descarta dos pilares de los estudios climatológicos: los extremos tanto por lo bajo como por lo alto.

Los extremos se han vuelto menos probables en los últimos años por la forma en que abastecemos de energía al mundo. El dióxido de carbono, liberado por la quema de gas, petróleo y carbón, es el principal responsable del calentamiento. El uso creciente de energías verdes, como la solar, la eólica y la geotérmica, que no emiten dióxido de carbono, ha reducido las proyecciones de contaminación por carbono en el extremo superior. Sin embargo, como esos cambios no han sido suficientemente rápidos, las proyecciones del extremo inferior han aumentado. El acuerdo climático de París de 2015 fijó el objetivo de limitar el calentamiento a 1.5 grados Celsius (2.7 grados Fahrenheit) desde la era preindustrial, o mediados del siglo XIX, pero ahora los científicos afirman que incluso su escenario más optimista supera ese umbral. En el otro extremo, esos mismos nuevos escenarios ya no incluyen el futuro con fuerte dependencia del carbón que llevaría a 4.5 grados Celsius (8.1 grados Fahrenheit) de calentamiento para 2100, un escenario aterrador que muchos estudios científicos utilizaron en sus proyecciones. El nuevo peor escenario propuesto prevé un calentamiento hacia finales de siglo de alrededor de 3.5 grados Celsius (6.3 grados Fahrenheit), un grado completo (1.8 grados Fahrenheit) menos que el escenario anterior, mientras que el mejor caso ahora es unas dos décimas de grado Celsius (0.36 grados Fahrenheit) más cálido de lo que se teorizaba antes, superando el objetivo de París, explicó el científico climático Detlef Van Vuuren, de la Universidad de Utrecht, autor principal de un estudio reciente que expone escenarios futuros. “La banda de posibilidades es ahora más estrecha. No son tan malas como pensábamos, pero tampoco serán tan buenas como esperábamos”, declaró Johan Rockström, director del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático en Alemania.

Los escenarios incluyen uno “intermedio” en el que, para finales de siglo, el mundo se calienta 3 grados Celsius (5.4 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales, que es aproximadamente la trayectoria en la que se encuentra actualmente la sociedad, indicaron los científicos. El mundo está ahora alrededor de 1.3 grados Celsius (2.3 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales. Incluso décimas de grado de calentamiento causan problemas a los ecosistemas de la Tierra, a medida que las especies desaparecen, el agua dulce se vuelve más escasa y se intensifican fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y olas de calor. YA ES DEMASIADO TARDE PARA MANTENERSE POR DEBAJO DEL OBJETIVO DE 1.5 GRADOS Debido a que la contaminación por carbono sigue aumentando a nivel mundial y permanece en la atmósfera durante aproximadamente un siglo, el mejor escenario es que el calentamiento rebase la marca de 1.5 grados, alcance un pico de 1,7 grados Celsius (3.1 grados Fahrenheit) durante quizá hasta 70 años y, con el tiempo, de algún modo vuelva a bajar por debajo de 1.5 grados si se logra diseñar una tecnología capaz de retirar cantidades masivas de carbono del aire, afirmaron nueve de los 10 científicos entrevistados para este artículo. Añadieron que el mundo se está calentando a un ritmo de una décima de grado Celsius (casi 0.2 grados Fahrenheit) cada cinco años.

“Es pura física”, indicó Bill Hare, científico climático y director ejecutivo de Climate Analytics. “Estamos perdiendo la capacidad de limitar el calentamiento incluso a dos grados sin una acción contundente, y la gente necesita ser consciente de ello y de que es un fracaso político. No es un acto de Dios ni nada por el estilo. Es simplemente porque los políticos en muchos lugares no están actuando con la suficiente rapidez”. El objetivo de 1,5 no grados es solo un número, afirmó la científica climática Natalie Mahowald, de la Universidad de Cornell, coautora de un informe científico de la ONU que detalla los daños de que la temperatura supere los 1.5 grados. “Hay muchas implicaciones en el caso de que no se pueda cumplir el objetivo de reducir la temperatura en 1.5 grados. Y, por supuesto, quienes más sufrirán son los pequeños estados insulares en desarrollo”, señaló Mahowald. “Algunos quedarán bajo el agua”. NUEVAS PREDICCIONES DESATAN UN DEBATE Roger Pielke Jr., del American Enterprise Institute, apuntó que los cambios en el escenario del extremo superior importan porque se presentó como un futuro probable que podría hacerse realidad si nada cambiaba. Miles de estudios científicos se han basado en ese escenario de mayor calentamiento, llamado RCP8.5, aunque las investigaciones ya habían mostrado que era improbable. “Siempre se presentó como hacia donde nos dirigíamos en ausencia de una política climática explícita”, aunque se basaba en teorías energéticas desactualizadas e incorrectas con fuerte dependencia del carbón, escribió Pielke en un correo electrónico. Keywan Riahi, autor principal del estudio de 2011 que introdujo ese escenario, explicó que cuando se diseñó, el extremo superior no era hacia donde los científicos creían que se dirigía el mundo.