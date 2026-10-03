‘Pornografía de la pobreza’, cuáles son los límites de las imágenes de la miseria

El “porno de la pobreza” puede explicarse a través de sus manifestaciones. Y éstas, pueden ser varias. Por ejemplo: El fotógrafo Yurok Dyachyshyn inmortalizando a “el vagabundo más estiloso del mundo”, un hombre ucraniano de la calle; Tyra Banks pidiendo a las modelos de ‘America’s Top Model’ posar como “vagabundas sexys”; o una ‘influencer’ de un país occidental en uno africano compartiendo fotos en su perfil de residentes como si fueran accesorios. Porque es eso. Es ignorar la desigualdad, es presentar la falta de dinero como loable, es la frase “qué felices son con tan poco”, es, en fin, mercantilizar la desigualdad al mostrarla hasta como algo que merece ser visto.

UN TÉRMINO ANTIGUO El término ‘poverty porn’ no es nuevo, surge en la década de los ochenta cuando varias organizaciones internacionales comenzaron a usar fotografías de niños en situación de desnutrición o comunidades empobrecidas para generar la compasión del público y así aumentar las donaciones. La expresión engloba todo el contenido que representa la miseria o la falta de recursos desde una óptica sensacionalista con fines comerciales, mediáticos o recaudatoria de fondos. Con un fuerte componente emocional que favorece su viralización, estas imágenes que suelen mostrar la entrega de alimentos, ropa, dinero o la vida diaria de las personas filmadas, normalizan la explotación visual de poblaciones vulnerables. Y no solo eso, también se reproducen estereotipos raciales y culturales, y se alimentan prejuicios existentes, así como se “romantiza” la falta de recursos económicos. EL SÍNDROME DEL “SALVADOR BLANCO” A finales del pasado julio la ‘influencer’ española Blanca Pombo anunció, a través de una foto abrazando a niños ugandeses, un sorteo de voluntariado en Uganda. Las condiciones eran seguir a Cooperating Volunteers, la asociación con la que ella había ido, seguir a ella, comentar el post y compartirlo.

“No puedo ser el único al que esto le parezca una barbaridad, ¿no?”, “Los niños en situaciones vulnerables no son un decorado para el postureo” o “Si ya el voluntarismo es una locura normalizada pero difícil de entender, ‘sortear’ uno es el claro síntoma de la enfermedad en la que vivimos a nivel social”; fueron algunas de las críticas que le llegaron a la creadora quien retiró la publicación y pidió disculpas: “Me he equivocado en la manera de comunicar el mensaje y por ello he decidido borrar el post”, escribió en sus redes sociales. Pombo no ha sido la primera, ni la única. Aida Domenech, la creadora de contenido conocida como Dulceida, compartió una imagen de tres niños negros posando con gafas de sol en su viaje a Sudáfrica con el pie de foto: “¡Una hora con ellos no ha sido suficiente! Feliz por haberlos hecho sonreís. Ahora tienen nuestras gafas de recuerdo, yo sus sonrisas y el tiempo con ellos”. Borró la imagen.

Y Jimmy Darts, creador de contenido con más de 13 millones de seguidores en Tik Tok, es el ejemplo más internacional del fenómeno. Una de las dinámicas más comunes de sus vídeos es juzgar, bajo sus propios criterios morales, la honestidad de las personas a las que filma dándoles a elegir entre recibir una cantidad de dinero o repartir una cantidad mayor entre otras personas más necesitadas. La polémica de su contenido radica en el señalamiento y en el cuestionamiento de las decisiones tomadas por las personas filmadas. Por otro lado, las críticas se centran en cómo se reducen a los beneficiarios de las ayudas como medios para generar impacto o mejorar la imagen pública del donante. Las acciones de Darts, Dulceida o Pombo, entre muchos otros, representan el ‘síndrome del salvador blanco’: una persona blanca representada desde una posición de superioridad moral como libertadora, rescatadora o enaltecedora de personas no blancas. Radi-Aid, una campaña de concienciación lanzada en 2012 por el Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos (SAIH), explica que, aunque las publicaciones no esconden ningún motivo ulterior y suelen hacerse con buenas intenciones, son condescendientes y presentan a los retratados como personas pasivas, sin capacidad de acción, y receptores de la benevolencia blanca. Las fotos son inocentes pero, de acuerdo con Radi-Aid, presentan al creador de contenido como el “héroe” y prolongan la idea de que solo la ayuda occidental puede salvar a los países del sur global. Ante el desarrollo de esta práctica y el auge del ‘volunturismo’, combinación de voluntariado y turismo que se presenta como una forma de cooperación internacional pero que suele responder más a la necesidad de sentirse bien ayudando que a una voluntad real de transformación social, el gobierno de Burkina Faso decidió tomar medidas: prohibir estas prácticas.

BURKINA FASO, EL GOBIERNO REGULADOR El 2 de julio de 2026 el gobierno de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso, aprobó un decreto para regular a las organizaciones humanitarias que, entre otras disposiciones, prohíbe mostrar a personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo menores de edad, mientras reciben alimentos, dinero u otros bienes con el objetivo de generar contenido para redes sociales o promocionar acciones solidarias. El objetivo es proteger la dignidad de las personas que reciben la asistencia y evitar que su imagen sea empleada para obtener visualizaciones, seguidores o donaciones.

La prohibición se enmarca dentro de una reforma más amplia que establece nuevos requisitos para las organizaciones que operan en el país. Obtener una acreditación oficial para desarrollar actividades humanitarias, destinar una parte importante de los recursos a proyectos de recuperación y autonomía de las comunidades beneficiarias y priorizar la compra de productos locales en las ayudas, son algunas de las nuevas medidas. El decreto de Burkina Faso supone un antes y un después en las imágenes de la pobreza en redes sociales. Sin embargo, no contempla las imágenes generadas por Inteligencia Artificial, ni su uso. CÓMO LA IA HA CREADO LA PORNOGRAFÍA DE LA POBREZA 2.0 En 2025 el periódico británico ‘The Guardian’ publicó en exclusiva como imágenes generadas por Inteligencia Artificial que representaban a personas en situación de vulnerabilidad y/o pobreza inundaban los bancos de imágenes y fueron empleadas en campañas de ONGs. Plan International o la ONU son dos de las organizaciones que publicaron contenido creado con estas herramientas. Tras el debate generado en el sector por las implicaciones de su uso, se borró lo publicado. Así, si buscamos “pobreza” en conocidos bancos de imágenes como Adobe Stock Photos o Magnific (antes Freepik) siguen apareciendo imágenes exageradas creadas por IA que muestran a niños acurrucados en las calles o a personas en entornos hostiles con pies de fotos donde se lee: “Niño fotorrealista en un campo de refugiados”, “Mendigos tendidos a un lado de la calle con ropa sucia” o “Voluntario sirviendo arroz con curry caliente en un cuenco de metal sostenido por las manos de una persona pobre”. Por Andrea Insa Marco, EFE-Reportajes.

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