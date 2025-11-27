Presenta Putin su plan de paz, resalta el reconocimiento del Donbás y Crimea

Internacional
/ 27 noviembre 2025
    Presenta Putin su plan de paz, resalta el reconocimiento del Donbás y Crimea
    Russian President Vladimir Putin attends a signing ceremony with Kyrgyzstan's President Sadyr Japarov at the Administrative complex Yntymak-Manas Ordo, in Bishkek, Kyrgyzstan, on Wednesday, Nov. 26, 2025. (AP Photo/Vladimir Voronin) Vladimir Voronin / AP

El mandatario ruso mantiene que no existe ningún plan de paz definitivo, sino sólo algunos temas que Moscú y Washington deben abordar en formato bilateral

MOSCÚ- El presidente ruso, Vladímir Putin, presentó hoy propia versión del plan de paz para Ucrania, que consiste en negociar con Estados Unidos el reconocimiento de sus conquistas territoriales en Ucrania, en particular las anexionadas Crimea y el Donbás.

Dicho reconocimiento “debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (...) Es uno de los puntos clave”, dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

TE PUEDE INTERESAR: Soldados ucranianos rechazan el plan de paz de Trump y piden más apoyo internacional

Putin mantiene que no existe ningún plan de paz definitivo, sino sólo algunos temas que Moscú y Washington deben abordar en formato bilateral, como durante la Guerra Fría, al margen de Kiev y de los países europeos.

Reconocimiento de EU, no de Ucrania

El jefe del Kremlin subrayó que el reconocimiento jurídico internacional de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea “tiene importancia”, ya que entonces un ataque contra esas regiones sería considerado “una agresión contra la Federación Rusia con todas las medidas de respuesta consiguientes” y no “un intento de recuperar un territorio que pertenece legítimamente a Ucrania. Son cosas diferentes”.

“Por eso, por supuesto, necesitamos el reconocimiento. Pero, a día de hoy, no de Ucrania”, subrayó.

El líder ruso añadió que, “por supuesto, queremos llegar, en un momento dado, a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico”, ya que, recordó, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, perdió su “legitimidad” al no convocar elecciones al expirar su mandato en 2024, algo que -adujo- sí hizo Rusia.

“Firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido (...) Por su parte, quien quiera, quien pueda, que entable negociaciones. Nosotros queremos que nuestras decisiones sean reconocidas por los principales actores internacionales. Eso es lo importante”, señaló.

Defender al soldado Witkoff

En cuanto al enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, lo defendió de los ataques que está recibiendo por las filtraciones de sus conversaciones con el Kremlin.

$!Un hombre camina frente a un edificio residencial en llamas tras un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania.
Un hombre camina frente a un edificio residencial en llamas tras un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania. Foto: AP/Kateryna Klochko

“La próxima semana esperamos que una delegación estadounidense venga a Moscú. Los esperamos en la primera mitad de la próxima semana”, precisó.

En su opinión, “no hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que es demasiado complaciente con sus colegas rusos” y resaltó que “es un ciudadano estadounidense, defiende la posición de su presidente y de su país”.

“Sería sorprendente que en sus conversaciones con (el asesor de política internacional del Kremlin, Yuri) Ushakov nos colmara de improperios y luego viniera a intentar establecer relaciones con nosotros para mejorar sus posiciones negociadoras. Eso es un disparate”, aseveró.

En cuanto a las filtraciones propiamente dichas, las consideró motivo de “caso penal”, al tiempo que opinó que tanto pueden ser veraces como un bulo.

Ucrania ultima el plan de paz con Washington

Mientras, Ucrania y Estados Unidos reanudarán a finales de esta semana las negociaciones sobre el plan de paz que iniciaron el pasado fin de semana en Ginebra.

“A finales de esta semana continuará el trabajo conjunto de las delegaciones de Ucrania y EE.UU. para trabajar sobre los resultados logradas en Ginebra”, escribió el jefe del gabinete presidencial, Andrí Yermak, en su cuenta de X.

TE PUEDE INTERESAR: El plan de paz de Trump para Ucrania amenaza a Europa

Se espera que viaje de nuevo a Kiev el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, quien la pasada semana conminó a los ucranianos a aceptar el plan original de Trump, considerado muy prorruso por los europeos.

“Igual que hicimos en Ginebra, nos preparamos para un diálogo constructivo que dé progresos tangibles para definir los pasos para poner fin a la guerra”, escribió también Yermak.

Ucrania acordó con EE.UU. en Ginebra eliminar puntos que considera inaceptables, como renunciar al territorio que aún controla en el Donbás y que se comprometa a renunciar a entrar en la OTAN o al despliegue de tropas de la Alianza Atlántica tras la guerra, como garantía para evitar una nueva invasión.

Inminente colapso del frente, según Putin

Por otra parte, Putin subrayó que los que llaman en Occidente a un pronto cese de las hostilidades son conscientes de que en cualquier momento se puede producir «un colapso del frente», lo que consideró “inevitable”.

“(Si) las tropas de Ucrania se repliegan de los territorios que ocupan, entonces cesarán los combates. (Si) no se van, lograremos esto por la vía militar”, afirmó.

$!Un agente de policía camina frente a un centro logístico de Novus dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania.
Un agente de policía camina frente a un centro logístico de Novus dañado tras un ataque ruso en Kiev, Ucrania. Foto: AP/Evgeniy Maloletka

Aseguró que “la deserción (en las filas ucranianas) es muy grande. Eso se ve no sólo en nuestros medios de comunicación, sino en los partes del Ministerio de Defensa y en los medios occidentales. Contenerlo es prácticamente imposible”.

“Aumenta la disparidad entre las bajas y el número de soldados que ellos pueden enviar a la línea del frente”, señaló.

A su vez, subrayó que las tropas rusas han prácticamente cercado a los batallones ucranianos en el bastión de Pokrovsk y su ciudad satélite de Mirnograd, y en las localidades de Síversk, todas en Donetsk, y Vovchansk (Járkov).

Temas


Paz
Guerra Rusia-Ucrania

Localizaciones


Moscú

Personajes


Donald Trump
Vladímir Putin

true

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos el 3 de enero de 1939. El entonces ministro del Interior, Ramón Serrano Suñer, impulsó la creación de la agencia, en la que participaron activamente: José Antonio Jiménez Arnau, Manuel Aznar Zubigaray y Vicente Gállego.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Periodistas difundieron que Ernestina Godoy podría ser propuesta para encabezar la FGR ante una posible salida anticipada de Alejandro Gertz Manero, aunque no existe confirmación oficial.

Reportan que Ernestina Godoy será la titular de la FGR tras la renuncia de Gertz Manero
La propuesta contempla integrar áreas naturales protegidas para mejorar la conectividad ecológica.

Coahuila se integra al proyecto del Corredor Biocultural Frontera Norte
Manolo Jiménez Salinas saluda a Julión Álvarez en el Coliseo Centenario durante su informe.

Ovación total para Julión Álvarez, invitado de honor en el Segundo Informe de Manolo Jiménez
La Caravana Coca-Cola 2025 inicia su recorrido en México. Consulta las ciudades confirmadas, las esperadas y cómo saber si tu estado recibirá la tradicional caravana navideña.

Caravana Coca-Cola regresa a México... Lista de estados por donde pasará la ‘Magia de la Navidad’
De acuerdo a estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo los bloqueos carreteros han provocado pérdidas acumuladas de entre 3 mil y 6 mil millones de pesos.

Bloqueos de los transportistas provocan pérdidas de hasta 6 mil mdp

Héctor Herrera vive un romance con la actriz Paola Villalobos en plena Liguilla del Apertura 2025, según reportes de espectáculos.

¿Quién es la actriz Paola Villalobos? El romance de Héctor Herrera en plena Liguilla con Toluca
El próximo 28 de noviembre se llevará a cabo el Viernes Negro o Black Friday, una campaña de descuentos durante la cual se pueden desatar riesgos de estafa, como el e-skimming.

Black Friday: Conoce el E-skimming, una forma de robo en compras en línea que es MUY riesgoso
Por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, y siete servidores públicos municipales fueron vinculados a proceso.

Caso Carlos Manzo: Juez vincula a ‘El Licenciado’ y siete escoltas por el asesinato del acalde de Uruapan