Soldados ucranianos rechazan el plan de paz de Trump y piden más apoyo internacional

LEÓPOLIS- Los soldados ucranianos anhelan la paz, pero advierten de que las concesiones propuestas en plan de paz de EE.UU. no harán más que fortalecer a Rusia e incentivarla para que continúe su agresión.

Los militares que hablaron con EFE desde sus posiciones apremian a los socios extranjeros de Ucrania a enviar más ayuda para mejorar su situación en el frente y reforzar la posición negociadora de Kiev.

Las conversaciones acerca de las demandas rusas -que incluyen la retirada de Ucrania de la zona de Donetsk que todavía controla y un veto a su entrada a la OTAN, además de limitaciones al tamaño de su Ejército- son “palabras vacías”, dice Vasil Vovk, de la 36 Brigada del Ejército ucraniano.

“Los rusos nunca aceptarán parar la invasión y comenzar verdaderas negociaciones si no sufren un golpe fuerte. Toda su historia nos enseña esto”, dice por videoconferencia y pertrechado con su chaleco antibalas Vovk, que es astrónomo de profesión en su vida civil.

‘No’ a las concesiones

Ceder Donetsk sería un “error enorme”, como el que hicieron los aliados cuando “permitieron” a la Alemania nazi capturar la región checoslovaca de los Sudetes en 1938 en un intento en vano de evitar la II Guerra Mundia, argumenta Vovk.

“Esto serviría a Rusia de trampolín para atacar otras zonas”, subraya el soldado.

Vovk rechaza la idea -atribuida al entorno de Donald Trump- de que Kiev está condenada a una derrota inevitable si no acepta las concesiones propuestas. “Las cosas están difíciles, pero la situación no es ni mucho menos tan dramática como la pintan los asesores de Trump”, declara.