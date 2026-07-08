Presidenta de Venezuela promulga ley que reduce control estatal sobre la industria petrolera

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Presidenta de Venezuela promulga ley que reduce control estatal sobre la industria petrolera
    Rodríguez ha hecho esfuerzos por mostrar que la industria petrolera venezolana se ha abierto al capital privado, al arbitraje internacional y al escrutinio. AP.

El reglamento, el primero en 83 años, entrará en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial y fue promulgado seis meses después de la captura de Nicolás Maduro

CARACAS.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el miércoles la reforma parcial de la ley de hidrocarburos que redujo significativamente el rígido control estatal que estuvo vigente durante las últimas dos décadas.

El nuevo reglamento busca despejar los temores de los inversionistas internacionales sobre el compromiso de las autoridades venezolanas de proteger la inversión y abolir las nacionalizaciones en el sector petrolero y gasífero del país.

TE PUEDE INTERESAR: Descubren una red de agresores sexuales en Telegram utilizaba palabras clave para ocultar sus crímenes

Además apunta a agilizar las operaciones y actualizar el marco normativo de las inversiones, acotó Rodríguez, sin dar otros detalles. La ley de hidrocarburos, aprobada el 29 de enero, abrió el sector a la inversión extranjera.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, en tanto, se ha propuesto un plan de “tres fases” que incluye la estabilización, la recuperación y la transición democrática del país.

En sintonía con la aprobación de la ley, el Departamento del Tesoro comenzó oficialmente a flexibilizar las sanciones al petróleo venezolano, que en su momento paralizaron la industria, y amplió la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en el país sudamericano.

La presidenta en funciones ha dicho repetidamente que la ley es “respetuosa” de la soberanía del país, dejando en claro que los yacimientos petroleros seguirán siendo propiedad del Estado venezolano y destacando que es “una ley clara, con seguridad jurídica, con normas, adaptada a las prácticas internacionales de este sector”.

A pesar de poseer una de las mayores reservas de petróleo del mundo —-estimada en unos 303 mil millones de barriles, según la Oficina de Información Energética de Estados Unidos— Venezuela enfrenta una crisis de larga data agravada por el sostenido deterioro de su economía y el colapso de su industria petrolera, la principal fuente de sus ingresos en divisas.

Los críticos del gobierno atribuyen el colapso del sector a una mala gestión y a la corrupción en la petrolera estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) bajo la administración de los gobiernos socialistas del presidente Hugo Chávez (1999-2013), predecesor y mentor político de Maduro (2013-2026).

La reforma modifica y revoca una serie de impuestos a la extracción, estableciendo un límite de regalías del 30% y permitiendo al Poder Ejecutivo fijar porcentajes para cada proyecto en la fase de ejecución en función de las necesidades de inversión de capital, la competitividad y otros factores. El inversor asumirá el costo operativo y los riesgos de la financiación.

El gobierno de Rodríguez espera que los cambios sirvan de garantía para las principales petroleras estadounidenses que hasta ahora han dudado en regresar al país. Algunas de estas compañías perdieron inversiones cuando el partido gobernante promulgó la anterior ley hace dos décadas para favorecer a PDVSA.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Política
Dinero

Localizaciones


Venezuela

Personajes


Donald Trump
Nicolás Maduro

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje

NosotrAs: Sobre divulgación y reapropiación de lenguaje
La advertencia del presidente a Irán marcó la primera vez que amenazó con ataques contra el régimen estando físicamente dentro del alcance de sus misiles.

Trump promete que golpeará a Irán ‘con fuerza’ por segunda noche consecutiva y amenaza con tomar el control de la isla de Kharg
Víctor Rodríguez Padilla fue trasladado al penal de Atlacholoaya, donde un juez determinará su situación jurídica por el presunto delito de violencia familiar.

Exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ingresa al penal de Atlacholoaya por violencia familiar
La justicia ha procesado a cinco exediles coahuilenses por presuntos actos de corrupción, documentados por la Fiscalía especializada.

Coahuila: Caen 5 exalcaldes por corrupción en 7 años
true

Captura de ‘El Mayo’ Zambada: El fin de un engaño
true

Se acabó la tregua incómoda para Sheinbaum

El sector automotriz mexicano reportó cifras a la baja en exportación y producción de vehículos ligeros.

Resisten exportaciones automotrices de Coahuila pese a caída nacional; Stellantis compensa baja de GM
¡Neeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’

¡Neeeeeeeena! Confirman a Karina Torres como habitante de ‘La Casa de los Famosos México’