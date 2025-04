Presume Donald Trump sus logros de sus primeros 100 días en el poder

El líder republicano asumió la presidencia por primera vez de 2017 a 2021 y justo esta semana las tiendas que venden sus productos oficiales empezaron a comercializar algunos haciendo alusión a un eventual tercer mandato.

”Prefiero no hablar de eso ahora, pero como saben, hay algunas lagunas legales que se han discutido y que son bien conocidas. Pero no creo en las lagunas legales. No creo en usarlas. (...) Solo puedo decir esto: me están inundando de solicitudes. Estoy haciendo un buen trabajo”, sostuvo.

Entre las promesas de campaña que admitió no haber cumplido está la de acabar con la guerra de Ucrania en su primer día al frente. “Lo dije en sentido figurado, como una exageración. (...) Obviamente la gente sabe que cuando dije eso fue en broma, pero también se dijo que se acabará”, aclaró.

En clave interna, avanzó que si le ponen sobre la mesa un proyecto de ley con recortes a los programas sanitarios Medicaid y Medicare lo vetará y dijo que aunque le gusta el “concepto” de elevar los impuestos a los ricos no cree que marque una diferencia y señaló que es reticente porque “la gente ha perdido elecciones por menos” que eso.

HUMAN RIGHTS WATCH ENLISTA LOS 100 ATROPELLOS A LOS DERECHOS HUMANOS COMETIDOS POR TRUMP

Human Rights Watch (HRW) evaluó los primeros 100 días del mandato del presidente de EE. UU., Donald Trump -que se cumplen el próximo día 30-, como una “constante avalancha de acciones que violan, amenazan o socavan los derechos humanos” y recopiló “100 acciones perjudiciales cometidas” por el mandatario en su segundo mandato.

La recopilación de Human Rights Watch sobre los daños causados por la administración Trump incluye ataques a la libertad de expresión; a los derechos de los solicitantes de asilo e inmigrantes; a la salud, el medio ambiente y las protecciones sociales; ala educación; a la ayuda exterior y la asistencia humanitaria, o al Estado de derecho.

”Desde enero, el gobierno ha trasladado ilegalmente a Kilmar Ábrego García, ciudadano salvadoreño, a su país de origen, ha deportado a otros inmigrantes a El Salvador en circunstancias que constituyen desaparición forzada y ha expulsado a solicitantes de asilo de diversas nacionalidades a Panamá y Costa Rica, violando el derecho internacional”, anota la organización este jueves en un comunicado.