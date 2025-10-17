Previo a la protesta anti-Trump, Texas despliega la Guardia Nacional

AUSTIN- El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó desplegar a la Guardia Nacional a Austin, la capital del estado, en preparación para una jornada de protestas en contra de la Administración de Donald Trump convocadas para el sábado.

Fue hoy que se dio a conocer que una coalición de organizaciones opositoras, incluyendo grupos en defensa de los derechos humanos y sindicatos, convocaron para el sábado una jornada nacional de protesta en más de 2.000 lugares del país, incluyendo Washington D.C.

“La violencia y al destrucción no van a ser toleradas en Texas”, dijo el gobernador en un comunicado publico el jueves y aseguró que las autoridades “disuadirán los actos de vandalismo” y arrestarán a “cualquier persona que participe en actos de violencia o daños de propiedad”.

TE PUEDE INTERESAR: Hamás requiere de excavadoras para buscar restos de rehenes fallecidos; culpa a Israel por la demora

El gobernador de Texas, además, se unió a otros líderes republicanos al asegurar, sin evidencia, que las jornada de protesta tiene nexos con el movimiento ‘Antifa’, de la ideología antifascista, que ha sido señalado como “terrorista” por el Gobierno Trump.

Ayer, el senador Ted Cruz, también texano, pidió investigar al Gobierno federal la financiación de los grupos que convocaron las manifestaciones.

El pasado mes de septiembre, Trump firmó un decreto presidencial señalado a Antifa como una “organización terrorista”, sin embargo, no está claro cómo podrá aplicarse esta decisión, ya que no existe una ley de terrorismo doméstico en EE.UU. que permita designar a un grupo como tal.

Y es que, Antifa no es una organización formal y estructurada, pese a que el Gobierno la ha señalado como tal, según han señalado organismos expertos en discurso de odio como Southern Poverty Law Center (SPLC, en inglés).

El Servicio de Investigación del Congreso de EE.UU., un instituto no partidista de la Biblioteca del Congreso señala que Antifa, que viene de ‘antifascismo’, es un movimiento “descentralizado, formados por grupos independientes y personas afines” con principios que pueden “reflejar ideas del anarquismo, el socialismo o el comunismo”.

En 2020, el entonces director del FBI, Christopher Wray, aseguró incluso que se trata de una “ideología” y no de un grupo organizado.