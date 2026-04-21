Primer ministro de Canadá emite declaraciones sobre tiroteo en Teotihuacán

El 21 de abril, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, da su declaración sobre el incidente que ocurrió en la zona arqueológica de Teotihuacán. En su comunicado se detalló que el primer ministro Carney lamenta la muerte de la víctima, quien era una turista de origen canadiense. El tiroteo fue perpetrado por un mexicano, identificado como Julio César Jasso Ramírez. Durante el incidente, 13 personas quedaron lesionadas y, posteriormente, el agresor se quitó la vida en una parte superior de la Pirámide de la Luna. El primer ministro declaró que ‘es una terrible circunstancia. Agradezco mucho la atención personal de la presidenta Claudia Sheinbaum al asunto y estamos colaborando con las autoridades mexicanas en la situación’.

COMENTARIOS XENÓFOBOS CONTRA TURISTAS DURANTE ATENTADO EN TEOTIHUACÁN El tiroteo del 20 de abril fue considerado como un acto de violencia, ejecutado por una sola persona. Durante la rueda de prensa del martes, el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que ‘la evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares en otros momentos y por otros personajes’. Reportes de los hechos y testigos han compartido que durante el acto de violencia, el tirador les dijo a las personas: ‘Si os movéis, os sacrifico’ imitando el estereotípico acento español. Entre sus frases se resaltó: ‘¡Europeos, va a ser la última vez que vienen aquí!’ mientras detonaba el arma de fuego contra los turistas. Uno de los testimonios, recolectado por el medio Milenio, de la turista estadounidense Jacqueline Gutiérrez, fue el siguiente: ‘Una de las cosas que nos estaba diciendo es que este era un lugar para sacrificios, no para sus fotitos (...) y que es el aniversario de la masacre de Columbine’.

Medios de información han destacado que el tiroteo, presuntamente, fue inspirado por la masacre escolar de Columbine en los Estados Unidos, la cual sucedió el 20 de abril de 1999.

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