Primer ministro de Reino Unido anuncia su renuncia por presiones partidarias

El primer ministro de Reino Unido, Kier Starmer, anunció que dimitirá después de una intensa presión por parte de su Partido Laborista, comenzando un proceso para elegir a su sucesor que comenzaría el nueve de julio de 2026 y permaneciendo en el cargo hasta que se elija al nuevo mandatario. En su discurso de dimisión, Starmer comenzó defendiendo su gestión gubernamental en materia económica, seguridad, y logrando lo “imposible”, tras las crecientes peticiones de los diputados laboristas en los últimos meses para que presentara un plan para su salida.:

“Hace seis años, heredé un Partido Laborista en bancarrota política, financiera y moral. Me dijeron una y otra vez que mi partido estaba acabado, que estábamos condenados a la historia, que una mayoría en las elecciones generales, y mucho menos una victoria aplastante, era imposible”, declaró a las afueras de las residencias oficiales del mandatario de Reino Unido.

El mandatario en salida mencionó lo que se logró bajo su gestión, como el crecimiento de los salarios por encima de la inflación, “inversiones aseguradas, infraestructura en construcción, fin de la austeridad”, así como “el mayor aumento en el gasto de defensa desde la Guerra Fría. Disminución de los cruces en pequeñas embarcaciones, cierre de hoteles para solicitantes de asilo, protección de los jóvenes frente a las redes sociales y medio millón de niños que han salido de la pobreza”.

Detalló que su decisión de anunciar su renuncia fue hablada con el Rey de Inglaterra, Carlos III, así como al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Laborista, que se encargará a su vez de establecer el calendario para la presentación de candidaturas para que el nuevo mandatario electo comience su gestión antes de que el Parlamento reanude sus sesiones de septiembre.

“Permaneceré en el cargo de primer ministro hasta que concluyan las elecciones y haré todo lo posible para garantizar una transición de poder ordenada. Asimismo, brindaré a mi sucesor mi apoyo total e incondicional, sabiendo que heredará una Gran Bretaña mucho más fuerte y justa que la que heredé hace dos años”, manifestó Keir Starmer. (Con información de Al Jazeera, AP, Reuters)

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