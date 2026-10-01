Primer ministro francés convoca a reunión de emergencia en medio de protestas estudiantiles

El primer ministro de Francia convocó una reunión de crisis el jueves y canceló los viajes de los ministros para centrarse en la propagación de protestas estudiantiles en medio del malestar por la falta de recursos, jornadas largas y otras quejas. Las manifestaciones estallaron la semana pasada en centros escolares de la región de París y se han multiplicado, con la policía realizando cientos de detenciones en enfrentamientos con los jóvenes manifestantes. Las autoridades han informado de varias decenas de heridos, incluidos por objetos arrojados pero también al parecer por proyectiles disparados por la policía.

Las protestas se están convirtiendo rápidamente en un tema candente en la campaña electoral para reemplazar al presidente Emmanuel Macron el próximo mayo, quien tiene prohibido por la Constitución postularse a un tercer mandato consecutivo. También están aumentando la presión sobre el gobierno, que además enfrenta problemas financieros. El episodio además ha eclipsado la publicación el jueves de la propuesta del gobierno sobre recortes de gastos para 2027. En una escuela secundaria de París donde los estudiantes atrincheraron una entrada, Salama Gargouri, de 18 años, declaró que las denuncias incluyen “horarios sobrecargados, el sistema, los profesores, la gente que no nos escucha, el proceso de solicitud universitaria”.

Los estudiantes de secundaria en Francia a menudo comienzan las clases a las 8 a.m. y permanecen en la escuela hasta última hora de la tarde.

“Los mayores dicen: ‘Niños, vayan a la escuela de 8 a.m. a 6 p.m. todos los días’. Pero no saben lo que eso hace mentalmente”, expresó Janna Tahari, otra estudiante de secundaria de París. Incendios provocados, proyectiles arrojados y otra violencia en los márgenes de algunas protestas han causado un aumento de heridos y recriminaciones. El ministro del Interior ha emitido órdenes para que la policía desmantele los bloqueos que impiden que los alumnos asistan a clases y para poner fin a la violencia y el vandalismo.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, informó que la violencia del jueves incluyó una escuela incendiada y personal rociado con gasolina. Dijo que dio instrucciones para que las clases se impartan a distancia cuando los bloqueos o los daños a las escuelas pongan a los estudiantes en riesgo. “La violencia no privará a nuestros estudiantes de su derecho fundamental a la educación”, manifestó Geffray en X.

El aspirante presidencial de la extrema izquierda Jean-Luc Mélenchon ha denunciado la respuesta del gobierno a las protestas por considerarla represiva. Sus críticos han acusado al partido de Mélenchon de intentar politizar los disturbios. La oficina del primer ministro Sébastien Lecornu indicó que pidió a los ministros cancelar cualquier viaje oficial previsto en los próximos días, para permitir que las autoridades y la policía se concentren en gestionar las manifestaciones.

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