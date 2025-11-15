Primeras lluvias invernales azotan Gaza, destruyendo los refugios improvisados

FRANJA DE GAZA- La primera lluvia invernal intensa envió agua en cascada el sábado a través del extenso campamento de tiendas de Muwasi en la Franja de Gaza, al tiempo que el territorio batalla para hacer frente a las inundaciones y la infraestructura devastada tras dos años de guerra.

Los residentes intentaron cavar zanjas para desviar el agua y evitar que inundara sus tiendas, cuando la lluvia goteaba a través de desgarros en lonas y refugios improvisados.

La primera lluvia de la temporada cayó en ráfagas intermitentes, empapando las escasas pertenencias que las familias han logrado salvar. Los fuertes vientos también pueden volcar tiendas y destruir los intentos de las familias de reunir alimentos y suministros al momento en que se avecina otro invierno sombrío.

Hace dos semanas, Bassil Naggar compró una nueva tienda de campaña en el mercado negro por 2,300 nuevos séqueles israelíes (712.50 dólares), porque el abrasador sol de verano había desgastado su antigua tienda. Aun así, el agua de lluvia se filtró a través de su tienda.

”Pasé todo el viernes sacando agua de mi tienda”, comentó Naggar, añadiendo que las tiendas y pertenencias de sus vecinos estaban completamente destrozadas. “Los charcos de agua tienen varios centímetros de altura y no hay un drenaje adecuado”, comentó. Niños descalzos chapoteaban en los charcos y las mujeres preparaban té afuera bajo nubes oscuras.