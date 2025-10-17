Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III y señalado de abuso a menores, renuncia a sus títulos reales

/ 17 octubre 2025
    Príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III y señalado de abuso a menores, renuncia a sus títulos reales
    El príncipe Andrés duque de York, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos y honores reales. FOTO: X

Virginia Giuffre relató los abusos ocurrieron cuando ella era menor de edad y fue coaccionada por Epstein y Maxwell

El príncipe Andrés duque de York, hermano del rey Carlos III de Inglaterra, anunció este viernes que renunciará a todos sus títulos y honores reales para evitar que las acusaciones que versan sobre él “distraigan” del trabajo de la familia real británica, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham.

Tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real”, dijo Andrés en una breve nota.

Cuando dice “acusaciones”, el hasta ahora duque de York se refiere a una larga lista de escándalos en los que se ha visto involucrado en los últimos años por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

En este sentido, Andrés dijo que negaba “rotundamente” todas las acusaciones contra él y afirmó que la decisión priorizaba su “deber” hacia la familia y su país, al igual que hizo hace cinco años, cuando se retiró de la vida pública.

“Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos”, agregó.

TÍTULOS A LOS QUE RENUNCIA

Entre los títulos a los que renunciaría se encuentran el de duque de York, así como el de miembro de la Orden de la Jarretera, pero sí retendrá el título de príncipe, puesto que es algo que obtuvo de nacimiento al ser el tercer hijo de la fallecida reina Isabel II.

Su exesposa, Sarah Ferguson, tampoco seguirá utilizando la nomenclatura de duquesa de York, pero sus hijas, Beatriz y Eugenia, sí mantendrían el título de princesas, de acuerdo con medios británicos.

EL POLÉMICO PRÍNCIPE ANDRÉS

El tercer hijo de la difunta reina Isabel II ha sido señalado en diversas ocasiones por su relación con el magnate estadounidense y pedófilo convicto fallecido Jeffrey Epstein, así como con un presunto espía chino.

Fue en 2019 cuando el hermano del Rey Carlos abandonó sus actividades públicas debido al escándalo en el que se vio envuelto por su relación con Epstein, quien fue arrestado en julio del mismo año por los delitos de abuso sexual y tráfico de menores a principios de la década de los 2000 y que meses más tarde se quitó la vida en su celda.

Una de sus principales víctimas, Virginia Giuffre, quien en abril de 2025 se quitó la vida, relató que los abusos ocurrieron cuando ella era menor de edad y fue coaccionada por Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell, quien también es condenada por tráfico sexual.

En su momento, negó categóricamente para BBC haber conocido a Giuffre o mantenido relaciones sexuales con ella.

Aunque en 2022 llegó a un acuerdo extrajudicial millonario con ella, pero sin admitir ninguna responsabilidad.

Giuffre relató que tuvo tres encuentros con Andrés: en la residencia de Maxwell en Londres durante 2001, en el apartamento de Epstein en Nueva York y en la isla privada del empresario en las Islas Vírgenes.

En el libro ‘Chica de nadie: Memorias de sobrevivir al abuso y luchar por la justicia’, coescrito con Amy Wallace -el cual será publicado el 21 de octubre-, Giuffre describe cómo Maxwell la preparó para conocer al príncipe.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

