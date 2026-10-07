Protestas en las escuelas de Francia: lo que hay que saber

Las manifestaciones por un sistema educativo con mejor financiamiento han derivado en escuelas bloqueadas, miles de arrestos y un ajuste de cuentas políticas nacionales.

Las protestas estudiantiles de varias semanas contra las malas condiciones escolares y la escasez de maestros en Francia no mostraron señales de disminución el miércoles, y los sindicatos convocaron a continuar las acciones un día después de manifestaciones masivas en todo el país. Los manifestantes marcharon el martes en decenas de ciudades y pueblos, desde Caen en el norte hasta Marsella en el sur, y sumaron unas 250.000 personas, según el Ministerio del Interior. Los activistas sindicales, que se han manifestado en solidaridad con los estudiantes de liceo, estimaron que el número de manifestantes era mucho mayor.

Aunque los funcionarios dijeron que casi 900 escuelas cerraron el martes, un sindicato estudiantil ha afirmado que eran 1800, y dijo que las protestas continuarían hasta que se cumplieran las demandas. El miércoles, los manifestantes volvieron a tomar posiciones fuera de instituciones educativas en al menos dos ciudades, según el medio de noticias francés BFM. Las clases fueron suspendidas total o parcialmente en 528 escuelas en todo el país, según el Ministerio de Educación de Francia. Cientos de personas han resultado heridas desde que comenzaron las protestas el mes pasado, en medio de enfrentamientos cada vez más intensos con la policía antidisturbios. Miles han sido arrestados, en su mayoría menores de edad, dijeron las autoridades de las fuerzas del orden.

Las protestas se estallaron en un clima tenso, mientras el gobierno intenta aprobar un presupuesto de austeridad y Francia se acerca a las elecciones presidenciales del próximo año. El gobierno francés ha calificado algunas de las demandas de los estudiantes como legítimas, pero ha condenado la “violencia urbana” y acusó al partido de extrema izquierda Francia Insumisa de avivar las manifestaciones. El partido ha rechazado la acusación. Sébastien Lecornu, el primer ministro, dijo que las clases regulares estarían “completamente suspendidas” los jueves y viernes para que los directores pudieran organizar sesiones con los estudiantes. “No podemos condenar la violencia fuera de los liceos si no tenemos un momento político, en el sentido noble del término, dentro de cada liceo”, dijo.

Esto es lo que hay que saber: ¿Por qué se manifiestan los estudiantes? Los estudiantes están frustrados por la infraestructura deteriorada, las aulas abarrotadas, los horarios sobrecargados, la escasez de maestros y personal, y las escuelas con fondos insuficientes, según el sindicato estudiantil, que es uno de los principales organizadores del movimiento. Algunos también piden la abolición de las plataformas de admisión administradas por el Estado para educación superior y universidades, a las que califican de injustamente selectivas.

“No estamos mal educados, simplemente no nos escuchen”, se leía en una pancarta esta semana frente a una escuela en Seine-Saint-Denis, un suburbio de clase trabajadora de París que es un centro del movimiento de protesta. “Las aulas no están ventiladas, y apenas podemos abrir las ventanas”, dijo al New York Times Issam Makhloufi, de 15 años, estudiante del Liceo Rosa Parks en Saint-Denis. Los sindicatos y los partidos de izquierda han aprovechado las protestas como parte de una muestra más amplia de descontento en un momento en que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo mandato tiene un límite de tiempo, se acerca al final de su período en el cargo.

“El sistema de educación pública está en un estado catastrófico después de 10 años de Emmanuel Macron”, dijo al margen de una marcha reciente Sophie Vénétitay, la líder de un sindicato de maestros que se ha unido a las protestas de los estudiantes. “Le falta de todo”.

¿Las protestas se han vuelto violentas? Muchas de las manifestaciones comenzaron de manera pacífica, pero se intensificaron cuando los manifestantes dispararon fuegos artificiales tipo mortero y atacaron escuelas y otras infraestructuras, lo que resultó en millones de dólares en daños, dijeron los funcionarios. El Ministerio de Educación de Francia ha dicho que los liceos podrían decidir un horario entre el miércoles y el viernes para organizar oportunidades de diálogo, siempre y cuando las escuelas cumplan con “condiciones de seguridad esenciales”.

En contradicción con el recuento oficial del Ministerio de Educación de 900 cierres de escuelas el martes, un sindicato francés de liceos dijo que más de 1800 escuelas —casi la mitad de las 3700 del país— estaban cerradas ese día. Las protestas, dijo más tarde, solo se detendrían “si se cumplen las demandas”. Al menos 24 escuelas habían sido saqueadas o incendiadas, dijo a Francia 2 el domingo Édouard Geffray, el ministro de Educación. Más de 5000 personas han sido arrestadas en medio de las protestas, en su mayoría menores de edad, dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado el lunes. Los grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, criticaron el uso de gas lacrimógeno y granadas aturdidoras para dispersar a los menores.

En poco más de dos semanas, más de 6500 personas han sido arrestadas, y más de 750 policías, así como aproximadamente 300 estudiantes y miembros del personal, han resultado heridos, según funcionarios franceses. Francia tiene una larga historia de protestas juveniles que a veces se han vuelto violentas, incluidas las protestas lideradas por estudiantes en 1968 que casi derrocan al gobierno y ayudaron a transformar la sociedad francesa. ¿Cómo han respondido las autoridades? El gobierno francés ha condenado enérgicamente la violencia y ha respondido con contundencia. Gérald Darmanin, el ministro de Justicia de Francia, dijo el viernes que había dado instrucciones a los fiscales de presentar cargos penales donde fuera posible y de responsabilizar a los padres por los daños. Pero el gobierno también ha reconocido algunos de los reclamos de los estudiantes. El jueves, en un aparente intento por aplacar las protestas que se propagan rápidamente, Geffray, el ministro de Educación, dijo que el gobierno descartaría los planes de aumentar algunas tarifas de inscripción a la educación superior, anunciadas horas antes como parte del presupuesto de 2027.