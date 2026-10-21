El diésel se encarece 11.5%, estímulos son insuficientes

Al monitorear 55 ciudades, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ) encontró que el principal combustible del transporte de carga y pasaje se encareció 11.5% en septiembre, la mayor alza de los últimos cinco meses.

El diésel elevó su precio durante el mes patrio ya que los estímulos fiscales han sido insuficientes para compensar el costo de las importaciones, señalaron analistas.

Con datos de la Comisión Nacional de Energía, PetroIntelligence calculó que ayer el precio promedio nacional fue de 27.01 pesos por litro y alcanzó un máximo de 28.11 en Quintana Roo, por encima del tope de 27 acordado, de manera voluntaria, entre el gobierno y empresarios a fines de abril.

El litro llegó a venderse este martes en 30.50 pesos en Huanusco, Zacatecas, indica la agencia.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, dijo que la mayor parte del alza se debe al costo de la molécula, calculado a partir de la cotización publicada para la costa del golfo, y por el tipo de cambio, ya que parte se importa.

Estos factores están sujetos a fluctuaciones por conflictos geopolíticos, incertidumbres económicas y eventos globales como la guerra en Medio Oriente, que impactan en los precios del petróleo y en las cotizaciones internacionales del diésel, expuso.

”La cotización del diésel se ha incrementado de forma extraordinaria y el efecto de la molécula es más fuerte en la formación del precio al público, mientras el costo relacionado con los impuestos disminuyó por los estímulos fiscales”, comentó a EL UNIVERSAL.

El estímulo a los consumidores de diésel, mediante el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lleva 32 semanas consecutivas y seis en 100%, es decir, no pagan este gravamen desde mediados de septiembre.

Además, Hacienda informó que el estímulo complementario pasó de 1.0923 a 2.3533 pesos por litro para esta semana, por lo que el apoyo representa 132% de la cuota del IEPS.

En tanto, el dólar cerró ayer en 18.43 pesos al mayoreo y 18.88 al menudeo, un alza de 1.43 pesos desde que empezó septiembre.

En el precio al público también influyen los márgenes del importador y comercializador, gastos logísticos, los costos de la última milla o flete a la estación de servicio, así como el margen bruto de expendio, que representa la utilidad de gasolinerías, dijo Montufar.

GOLPE INFLACIONARIO

El director de Análisis en Vardez Capital, Carlos Hernández García, explicó que el diésel tiene un impacto importante en la inflación al consumidor, principalmente por su papel como insumo para el transporte de mercancías.

”Un incremento en su precio eleva los costos logísticos de sectores como alimentos, comercio, agricultura y manufactura, lo que puede trasladarse gradualmente al precio final de los productos que compran los hogares”, dijo.

”El efecto depende de la magnitud y persistencia del encarecimiento. En un primer momento, las empresas pueden absorber parte del aumento para no perder competitividad; sin embargo, si los mayores costos se mantienen, crece la probabilidad de que los trasladen al consumidor”, agregó.

Señaló que un incremento temporal suele tener efectos acotados, mientras que un encarecimiento prolongado del diésel puede extenderse a distintas etapas de las cadenas productivas y dificultar la moderación de la inflación.

”La evolución del diésel es relevante no sólo para el sector energético, sino también para las perspectivas de inflación”, comentó Hernández.

Registros del Inegi muestran que el precio del diésel acumula un alza de 17.2% del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de este año, mientras la inflación ha sido de 7.3% en el mismo periodo.

Es decir, el combustible se ha encarecido el doble en los primeros dos años de esta administración.