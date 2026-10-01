Revelan que Rubio ordenó a la delegación iraní ante la ONU que abandonaran Nueva York antes de lo previsto

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Revelan que Rubio ordenó a la delegación iraní ante la ONU que abandonaran Nueva York antes de lo previsto
    Mientras que el presidente Masoud Pezeshkian abandonó Nueva York un día después de hablar en las Naciones Unidas la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, se quedó allí ostensiblemente para participar en conversaciones indirectas con Estados Unidos. AP

Rubio perdió la paciencia y comunicó el lunes a los iraníes que Araghchi y su delegación debían abandonar Nueva York de inmediato

El secretario de Estado, Marco Rubio, ordenó al ministro de Asuntos Exteriores de Irán y a su delegación ante la Asamblea General de la ONU que abandonaran Nueva York antes de lo previsto, según informaron dos funcionarios estadounidenses el miércoles.

La administración Trump había concedido visados, aunque con severas restricciones, al presidente y al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, así como a sus delegaciones, para asistir a la reunión anual de líderes mundiales, a pesar de las hostilidades entre ambos países.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/testigos-traumatizados-revelan-la-escalofriante-pregunta-de-christa-pike-tras-la-fallida-ejecucion-NN23846308

Mientras que el presidente Masoud Pezeshkian abandonó Nueva York un día después de hablar en las Naciones Unidas la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, se quedó allí ostensiblemente para participar en conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz, el fin del conflicto y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según algunas versiones, Araghchi tenía previsto quedarse en Nueva York hasta el miércoles.

Tras los escasos avances logrados en las reuniones del fin de semana entre los mediadores iraníes y qataríes, Rubio perdió la paciencia y comunicó el lunes a los iraníes que Araghchi y su delegación debían abandonar Nueva York de inmediato, según dos funcionarios que estaban al tanto de la decisión y que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un proceso administrativo interno.

Según un funcionario, Rubio determinó que los iraníes ya habían “abusado de la hospitalidad” y que, dado que las reuniones de alto nivel en la ONU habían terminado, debían marcharse.

Ararghchi y su equipo partieron de Nueva York a primera hora del martes.

La delegación iraní ante la ONU negó el miércoles haber recibido la orden de marcharse.

“La delegación iraní abandonó Nueva York el lunes por la noche, de acuerdo con el calendario que también se había comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos con antelación el 17 de septiembre”, escribió la delegación en su cuenta oficial X.

“Al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y sin valor.”

La decisión de Rubio fue reportada inicialmente por Axios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Abandono
Conflictos
Guerras

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana

NosotrAs: Cómo se construyó el mito de la madre mexicana
El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), reapareció este miércoles en redes sociales para anunciar su nuevo libro “Pueblo”.

AMLO reaparece con mensaje desde Palenque y libro, en medio de señalamientos contra Andy López Beltrán
Nacional Monte de Piedad y STPS llegan a un acuerdo y levantan huelga.

Nacional Monte de Piedad llega a acuerdo y levanta huelga: ¿Qué pasará ahora?
El Hombre Pájaro, también conocido como el Hombre Polilla, es una entidad legendaria avistada en México y Estados Unidos.

El misterioso Hombre Pájaro fue herido en Saltillo; ex guardia de seguridad cuenta aterrador relato
Además de ser una flor representativa del Día de Muertos, el cempasúchil puede ayudar a atraer abejas, mariposas y colibríes.

Cómo cultivar cempasúchil desde casa antes del Día de Muertos
Ernesto Laguardia quedó fuera de La Casa de los Famosos México 2026 durante la semifinal y reaccionó con visible decepción tras conocer que no llegaría a la gran final del reality.

Ernesto Laguardia se va de La Casa de los Famosos México 2026... ‘Estaba muy dolido’
El estelar dominicano reconoció que sus declaraciones sobre los 14 años y 500 millones de dólares de su contrato fueron desafortunadas.

Arropado por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se disculpa tras sus ‘incendiarias’ declaraciones