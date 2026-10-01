Revelan que Rubio ordenó a la delegación iraní ante la ONU que abandonaran Nueva York antes de lo previsto

La administración Trump había concedido visados, aunque con severas restricciones, al presidente y al ministro de Asuntos Exteriores de Irán, así como a sus delegaciones, para asistir a la reunión anual de líderes mundiales, a pesar de las hostilidades entre ambos países.

El secretario de Estado, Marco Rubio , ordenó al ministro de Asuntos Exteriores de Irán y a su delegación ante la Asamblea General de la ONU que abandonaran Nueva York antes de lo previsto, según informaron dos funcionarios estadounidenses el miércoles.

Mientras que el presidente Masoud Pezeshkian abandonó Nueva York un día después de hablar en las Naciones Unidas la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, se quedó allí ostensiblemente para participar en conversaciones indirectas con Estados Unidos sobre la apertura del estrecho de Ormuz, el fin del conflicto y la reanudación de las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán.

Según algunas versiones, Araghchi tenía previsto quedarse en Nueva York hasta el miércoles.

Tras los escasos avances logrados en las reuniones del fin de semana entre los mediadores iraníes y qataríes, Rubio perdió la paciencia y comunicó el lunes a los iraníes que Araghchi y su delegación debían abandonar Nueva York de inmediato, según dos funcionarios que estaban al tanto de la decisión y que hablaron bajo condición de anonimato para tratar un proceso administrativo interno.

Según un funcionario, Rubio determinó que los iraníes ya habían “abusado de la hospitalidad” y que, dado que las reuniones de alto nivel en la ONU habían terminado, debían marcharse.

Ararghchi y su equipo partieron de Nueva York a primera hora del martes.

La delegación iraní ante la ONU negó el miércoles haber recibido la orden de marcharse.

“La delegación iraní abandonó Nueva York el lunes por la noche, de acuerdo con el calendario que también se había comunicado al Departamento de Estado de Estados Unidos con antelación el 17 de septiembre”, escribió la delegación en su cuenta oficial X.

“Al no haber logrado nada, el Departamento de Estado ha recurrido a difundir noticias infundadas y sin valor.”

La decisión de Rubio fue reportada inicialmente por Axios.