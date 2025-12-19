Putin asegura que se lograrán objetivos militares en Ucrania

MOSCÚ.-El presidente ruso Vladímir Putin aseguró que el Kremlin lograría sus objetivos militares si Kiev no acepta las condiciones de Rusia en las conversaciones de paz.

En su larga conferencia de prensa anual, Putin declaró que las fuerzas rusas han “tomado completamente la iniciativa estratégica” y lograrían más avances para fin de año.

TE PUEDE INTERESAR: Trump se basa en distorsiones para argumentar su campaña contra Venezuela

Este año, la conferencia de prensa tuvo lugar en el contexto de un plan de paz en Ucrania propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A pesar del amplio despliegue diplomático, los esfuerzos de Washington se han topado con demandas fuertemente conflictivas de Moscú y Kiev.

Cabe recordar que en los primeros días del conflicto en 2022, las fuerzas de Ucrania frustraron un intento del ejército ruso, más grande y mejor equipado, de capturar Kiev, la capital.

No obstante, a la fecha las tropas de Moscú han logrado un avance lento pero constante a lo largo de los años.

“Nuestras tropas avanzan a lo largo de toda la línea de contacto, más rápido en algunas áreas o más lento en otras, pero el enemigo retrocede en todos los sectores”, dijo Putin.

Vladimír Putin reafirmó que Moscú estaba listo para llegar a un acuerdo pacífico donde se aborden las “causas fundamentales” del conflicto, una referencia a las duras condiciones del Kremlin para un acuerdo.

El líder ruso quiere que todas las áreas de cuatro regiones clave capturadas por sus fuerzas, así como la península de Crimea, anexada ilegalmente en 2014, sean reconocidas como territorio ruso.

Por otro lado, ha insistido en que Ucrania se retire de algunas áreas del este del país que las fuerzas de Moscú aún no han capturado. Sin embargo, Kiev ha rechazado públicamente todas estas demandas.

Además Rusia ha insistido en que Ucrania abandone su intento de unirse a la OTAN y advirtió que no aceptaría el despliegue de tropas de miembros de la alianza militar y los consideraría como un “objetivo legítimo”.

Por su parte el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha expresado su disposición a abandonar el intento de Ucrania de unirse a la OTAN si Estados Unidos y otras naciones occidentales le dan a Kiev garantías de seguridad similares a las ofrecidas a los miembros de la alianza.

Asimimsmo ha enfatizado que Ucrania cree que la membresía en la OTAN sigue siendo la mejor garantía de seguridad.