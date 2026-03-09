$!Advierten que en las zonas turísticas de Acapulco predomina la extorsión

Un diagnóstico interno del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) advierte que en las principales zonas turísticas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión, el “cobro de piso” y la cooptación de liderazgos, particularmente en áreas con alta concentración de concesiones y actividad económica.

El documento —presentado en una lámina titulada “Dinámicas de control de territorio”— reconoce que se reportan redes de extorsión en la mayoría de las ocho zonas en las que se divide el puerto.

TE PUEDE INTERESAR: El corredor marítimo que no pudo dominar ‘El Mencho’

Por ejemplo, el informe destaca la situación en la Zona Diamante, que abarca tres playas y 180 concesiones federales. Bajo esquemas similares se encuentran Puerto Marqués (7 playas y 114 concesiones) y Las Brisas (3 playas y 27 concesiones).

En el Acapulco Tradicional (10 playas y 190 concesiones) se identifican extorsión y cooptación; en Pie de la Cuesta (4 playas y 41 concesiones) se reporta “extorsión más violencia o amenaza”, mientras que en la zona de Barra Vieja se menciona la “intermediación y cooptación de liderazgos”.

Para los ciudadanos de la Ciudad de México que poseen propiedades en estas áreas —especialmente en las zonas Dorada, Diamante y Tradicional—, el informe de Fonatur confirma lo que empresarios y prestadores de servicios han denunciado en privado durante años: la obligación de realizar pagos informales para poder operar.