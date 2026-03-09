Advierten que en las zonas turísticas de Acapulco predomina la extorsión

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 marzo 2026
    Advierten que en las zonas turísticas de Acapulco predomina la extorsión
    En el Acapulco Tradicional (10 playas y 190 concesiones) se identifican extorsión y cooptación; en Pie de la Cuesta (4 playas y 41 concesiones) se reporta “extorsión más violencia o amenaza”, mientras que en la zona de Barra Vieja se menciona la “intermediación y cooptación de liderazgos”. REFORMA

El informe destaca la situación en la Zona Diamante, que abarca tres playas y 180 concesiones federales

Un diagnóstico interno del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) advierte que en las principales zonas turísticas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión, el “cobro de piso” y la cooptación de liderazgos, particularmente en áreas con alta concentración de concesiones y actividad económica.

El documento —presentado en una lámina titulada “Dinámicas de control de territorio”— reconoce que se reportan redes de extorsión en la mayoría de las ocho zonas en las que se divide el puerto.

TE PUEDE INTERESAR: El corredor marítimo que no pudo dominar ‘El Mencho’

Por ejemplo, el informe destaca la situación en la Zona Diamante, que abarca tres playas y 180 concesiones federales. Bajo esquemas similares se encuentran Puerto Marqués (7 playas y 114 concesiones) y Las Brisas (3 playas y 27 concesiones).

En el Acapulco Tradicional (10 playas y 190 concesiones) se identifican extorsión y cooptación; en Pie de la Cuesta (4 playas y 41 concesiones) se reporta “extorsión más violencia o amenaza”, mientras que en la zona de Barra Vieja se menciona la “intermediación y cooptación de liderazgos”.

Para los ciudadanos de la Ciudad de México que poseen propiedades en estas áreas —especialmente en las zonas Dorada, Diamante y Tradicional—, el informe de Fonatur confirma lo que empresarios y prestadores de servicios han denunciado en privado durante años: la obligación de realizar pagos informales para poder operar.

$!Advierten que en las zonas turísticas de Acapulco predomina la extorsión

ANTECEDENTES

Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), fue asesinado a balazos por sujetos armados en marzo de 2025.

El crimen ocurrió tras encabezar protestas para exigir que los prestadores de servicios turísticos fueran incluidos en el programa de reordenamiento de playas.

Suástegui, quien operaba en la playa Icacos —lugar donde fue ultimado—, denunció en diversas ocasiones que el crimen organizado controlaba las playas mediante el cobro de cuotas.

“Aquí pagas o te matan”, declaró en una ocasión a REFORMA. Previo a su asesinato, en marzo de 2024, individuos armados incendiaron dos motos acuáticas y varias sombrillas que el líder rentaba a los turistas.

En enero de este 2026, el empresario Óscar Omar de Jesús Pineda denunció que abandonó Acapulco tras resistirse al pago de cuota. Como represalia, le incendiaron la maquinaria pesada que utilizaba en una obra local.

“Hoy soy uno más que se ve obligado a abandonar Acapulco. Si el Estado no actúa, el puerto se quedará sin empresarios, sin empleos y a merced total del crimen”, publicó en su cuenta de Facebook.

RADIOGRAFÍA

La semana pasada, al asumir la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, exagente de la desaparecida Policía Federal, afirmó que en el puerto operan grupos como el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva de Guerrero y Los Rusos.

En el diagnóstico presentado ante el Cabildo, el jefe policial señaló que las colonias con mayor incidencia de homicidios dolosos, robo de vehículos, extorsión y robo a comercios son: La Venta, Fraccionamiento Las Playas, Ciudad Renacimiento, Postal, Coloso, Magallanes, Progreso, Centro, Fraccionamiento Costa Azul, Club Deportivo, Icacos y Emiliano Zapata.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Extorsiones
Narcoviolencia
Violencia

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
A nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar 14 entre estados con más indagatorias por el delito de fraude.

Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días
Los registros de la petrolera arrojan que las pérdidas de 2025 son las más altas por lo menos desde 2019.

Refuerzan combate a ordeña de ductos... pero crecen 14% las pérdidas de Pemex
Jarren Duran and Randy Arozarena of Mexico during the 2026 World Baseball Classic game between Brazil and Mexico at Daikin Park on March 8, 2026 in Houston, Texas, United States.

México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol y la siguiente cita es Estados Unidos
El Agente Secreto: Cine, memoria y un país que no deja de vigilarse

El Agente Secreto: Cine, memoria y un país que no deja de vigilarse
true

POLITICÓN: 8M: Saltillo se pintará de morado; mujeres toman las calles para visibilizar sus demandas de igualdad, justicia y seguridad
El contingente interseccional concluyó la marcha en la Plaza Manuel Acuña; una bandera interseccional fue colocada a la escultura en honor a Manuel Acuña.

Saltillo 8M: Contingente interseccional denuncia exclusión durante marcha
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
La movilización destacó por la participación de madres acompañadas de sus hijas e hijos, muchos de los cuales asistieron por primera vez.

Maternidades salen a marchar este 8M en Saltillo; ola morada también contempló a hijos e hijas