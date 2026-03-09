Advierten que en las zonas turísticas de Acapulco predomina la extorsión
COMPARTIR
El informe destaca la situación en la Zona Diamante, que abarca tres playas y 180 concesiones federales
Un diagnóstico interno del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) advierte que en las principales zonas turísticas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión, el “cobro de piso” y la cooptación de liderazgos, particularmente en áreas con alta concentración de concesiones y actividad económica.
El documento —presentado en una lámina titulada “Dinámicas de control de territorio”— reconoce que se reportan redes de extorsión en la mayoría de las ocho zonas en las que se divide el puerto.
TE PUEDE INTERESAR: El corredor marítimo que no pudo dominar ‘El Mencho’
Por ejemplo, el informe destaca la situación en la Zona Diamante, que abarca tres playas y 180 concesiones federales. Bajo esquemas similares se encuentran Puerto Marqués (7 playas y 114 concesiones) y Las Brisas (3 playas y 27 concesiones).
En el Acapulco Tradicional (10 playas y 190 concesiones) se identifican extorsión y cooptación; en Pie de la Cuesta (4 playas y 41 concesiones) se reporta “extorsión más violencia o amenaza”, mientras que en la zona de Barra Vieja se menciona la “intermediación y cooptación de liderazgos”.
Para los ciudadanos de la Ciudad de México que poseen propiedades en estas áreas —especialmente en las zonas Dorada, Diamante y Tradicional—, el informe de Fonatur confirma lo que empresarios y prestadores de servicios han denunciado en privado durante años: la obligación de realizar pagos informales para poder operar.
ANTECEDENTES
Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), fue asesinado a balazos por sujetos armados en marzo de 2025.
El crimen ocurrió tras encabezar protestas para exigir que los prestadores de servicios turísticos fueran incluidos en el programa de reordenamiento de playas.
Suástegui, quien operaba en la playa Icacos —lugar donde fue ultimado—, denunció en diversas ocasiones que el crimen organizado controlaba las playas mediante el cobro de cuotas.
“Aquí pagas o te matan”, declaró en una ocasión a REFORMA. Previo a su asesinato, en marzo de 2024, individuos armados incendiaron dos motos acuáticas y varias sombrillas que el líder rentaba a los turistas.
En enero de este 2026, el empresario Óscar Omar de Jesús Pineda denunció que abandonó Acapulco tras resistirse al pago de cuota. Como represalia, le incendiaron la maquinaria pesada que utilizaba en una obra local.
“Hoy soy uno más que se ve obligado a abandonar Acapulco. Si el Estado no actúa, el puerto se quedará sin empresarios, sin empleos y a merced total del crimen”, publicó en su cuenta de Facebook.
RADIOGRAFÍA
La semana pasada, al asumir la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, exagente de la desaparecida Policía Federal, afirmó que en el puerto operan grupos como el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva de Guerrero y Los Rusos.
En el diagnóstico presentado ante el Cabildo, el jefe policial señaló que las colonias con mayor incidencia de homicidios dolosos, robo de vehículos, extorsión y robo a comercios son: La Venta, Fraccionamiento Las Playas, Ciudad Renacimiento, Postal, Coloso, Magallanes, Progreso, Centro, Fraccionamiento Costa Azul, Club Deportivo, Icacos y Emiliano Zapata.